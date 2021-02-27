به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «اطلسی های لگدمال شده» به نویسندگی تنسی ویلیامز و کارگردانی پوریا پورهمدانی از روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ساعت ۱۷:۳۰ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

مجتبی کریمی، سارا جودت، فرید گلریز، مهران محجوب، مینا نوجوان، رسول عابدی، نیلوفر دلیر در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به دراماتورژ: پویا پورهمدانی، تهیه کننده و مدیرتولید: مجید یارندی پور، دستیار کارگردان: امیرعلی خدیور، طراح گریم: پرتو راستینه، طراح لباس: آرزو باحور، طراح صحنه: آرش خمسه، نور و صدا: اوستا زادسر، منشی صحنه: نگین وکیلی، مدیرصحنه: محمد قدوسی، دستیار صحنه: محمد تواب اکبری، روابط عمومی: فاطیما جواهری، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

در خلاصه داستان نمایش «اطلسی‌های لگدمال شده» آمده است: خانم سیمپل که یک خرازی دارد عاشق اطلسی هایش است تا اینکه یک روز به مغازه خود می‌آید و متوجه می‌شود یک مرد غریبه آنها را از بین برده است ...

علاقه مندان جهت خرید بلیت این نمایش که از ۱۰ اسفندماه هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شماره دو خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود، می‌توانند از طریق سایت تیوال و یا گیشه خانه نمایش مهرگان به آدرس خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ اقدام کنند.