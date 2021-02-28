جزئیات انتخاباتی که جنجالی نشد/معادلات یک گزینه ریاست به هم خورد!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه با حضور ۸۶ عضو از ۸۷ عضو این مجمع در محل سالن اجلاس سران برگزار شد و ترکیب تیم مدیریت جدید این فدراسیون انتخاب شد.

این مراسم در سالن اجلاس برگزار شد و علی کریمی، مصطفی آجورلو، کیومرث هاشمی و شهاب الدین عزیزی خادم چهار گزینه ریاست بودند. در نهایت و بعد از کشیده شدن انتخابات به دور دوم، شهاب الدین عزیزی خادم در رقابت با کیومرث هاشمی صاحب ۴۹ رای شد تا رئیس بعدی فدراسیون فوتبال باشد.

در این میان مصطفی آجورلو که در دوره قبل هم نامزد بود اما نتوانست رای لازم را کسب کند، این بار هم معادلاتش بر هم خورد و در حالی که تصور می‌کرد آرای بیشتری را به خود اختصاص دهد اما با ۱۸ رای نتوانست راه به جایی ببرد و مجمع را ترک کرد.

حضور نامزدهای مردود در انتخابات!

فریدون اصفهانیان که از سوی نهادهای نظارتی برای حضور در انتخابات به همراه حیدر بهاروند تایید صلاحیت نشد در انتخابات حضور داشتند. آنها به دلیل عضویت در هیات رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال در مجمع حاضر شدند.

معاون وزیر ورزش در مجمع

در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال، نقش وزارت ورزش در مجمع فدراسیون تشریفاتی و افتخاری است. شاید به همین دلیل باشد که امروز به جای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، مهدی علی نژاد معاون وی از ابتدای مراسم در مجمع حضور داشت.

شروع مجمع با قرائت قرآن و صحبتهای «نبی»

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال نخستین سخنران مجمع انتخاباتی بود. او درباره برگزاری انتخابات گفت: از کنفدراسیون آسیا آقای سنگجر مصطفی در مجمع حضور دارند. لینک پخش مستقیم هم در اختیار فیفا قرار گرفته و در حال رویت این نشست هستند. با توجه به دستور جلسه مجمع عمل می‌کنیم و امیدوارم ما را همراهی کنند.

دبیرکل فدراسیون افزود: از حضور معاون وزیر و تک تک اعضای مجمع و اعضای کمیته‌های استیناف و بدوی که حضور دارند تشکر می‌کنم.



خوش و بش علی کریمی با مصطفی آجورلو

بهاروند: بدهکار هستیم ولی رئیس بعدی فدراسیون ۱۵۰ میلیارد در فیفا دارد

بعد از نبی، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال به صحبت پرداخت. وی در بخشی از اظهاراتش گفت: می‌شنویم که فدراسیون، لقب بدهکار می‌دهند. یکسری اشکالات را قبول داریم ولی زحمات زیادی کشیده شده است. فدراسیون بدهکار است ولی منابع مالی در فیفا داریم که مطالبات ما در مقابل این بدهی ناچیز است. هرکسی رئیس فدراسیون شود حداقل ۱۵۰-۱۶۰ میلیارد در حسابش دارد که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند به مجموعه فدراسیون کمک کند. دوستان ما زحمات زیادی کشیدند بخصوص آقای نبی و اعضای هیات رئیسه.

۸۶ عضو مجمع در جلسه

با اعلام مهدی محمدنبی، از ۸۷ عضو مجمع، ۸۶ نفر در جلسه حضور دارند و به همین خاطر جلسه با حضور اکثریت پیش می‌رود. به گفته نبی، یک نفر باقیمانده هم در ترافیک مانده و خودش را به مجمع می‌رساند!

انتخاب ناظران انتخابات و شمارش کنندگان آرا

در ادامه، غفاری، حیدری و نه تاش به عنوان ناظران انتخابات و حیاتی، رحمانی و حیدری به عنوان شمارش کنندگان آرای اعضای مجمع، انتخاب شدند. سپس صورت جلسه مجمع گذشته فدراسیون فوتبال قرائت شد. نبی مجدداً از اعضای مجمع درخواست کرد در صورت موافقت با صورت جلسه قبل از جمله تایید اساسنامه، دستان خود را بالا ببرند و در نهایت با موافقت اکثریت، صورت جلسه تصویب شد.

اعتراض به نحوه انتخاب ناظران

محسن ترکی نماینده داوران نسبت به انتخاب ناظران برای رای گیری اعتراض کرد که نبی خواستار آن شد تا اعتراضات بطور مکتوب در اختیار او قرار بگیرد.

البته دبیر کل فدراسیون بار دیگر درباره انتخاب ناظران توضیح داد که مشکلی ندارد افرادی که برای بازرسی تصویب اساسنامه انتخاب شدند در بین نامزدها نیز حضور داشته باشند.

صحبت کریمی با افراد پیشنهادی خودش

علی کریمی نامزد ریاست فدراسیون در تمام مدت سخنرانی مهدی محمدنبی و توضیحات او با افرادی که به عنوان نواب رییس پیشنهادی خود به فدراسیون اعلام کرده بود صحبت می‌کرد.

پخش کلیپ «ایران» با حضور میناوند و انصاریان

پس از تایید جلسه قبلی مجمع فدراسیون فوتبال که مجازی بود و امروز به صورت حضوری به تصویب اعضا رسید، کلیپ سرود «ای ایران» با تصویری از اساطیر فوتبال کشورمان همچون ناصر حجازی منصور پورحیدری و پرویز دهداری و … پخش شد. مهرداد میناوند و علی انصاریان دو پیشکسوت فوتبال ایران هم که اخیراً فوت شده‌اند، در این کلیپ حضور داشتند.

نقاشی از چهره نامزدهای ریاست

در حاشیه مراسم انتخابات و در طبقه دوم سالن سران اجلاس، تصویر چهره نامزدهای حوزه ریاست یعنی کریمی، هاشمی، آجورلو و عزیزی خادم به صورت زنده نقاشی شد.

فلاحتی: عدم احراز صلاحیت‌ها مادام العمر نیست

فلاحتی رئیس کمیته انتخابات با اشاره به پروسه انتخاب و تایید گزینه‌های انتخابات، گفت: معنای عدم احراز صلاحیت، نداشتن صلاحیت نیست! اکثر موارد عدم احراز صلاحیت، شکلی بود. اکثر دوستانی که صلاحیت شان احراز نشده بود، فقط به این خاطر بود که نتوانستند فرمها را به موقع برسانند. یکسری صلاحیت‌های عمومی داریم که در تمام دنیا مرسوم است. یکسری صلاحیت‌ها هم به خاطر مشاغل حساس باید رعایت کنیم. به نمایندگان AFC گفتم مناسبات سیاسی و حکومتی در اینجا حاکم نبود.

وی افزود: اینجا امر مختومه وجود ندارد. اگر نواب در این مرحله رای نیاورند و به سرپرستی واگذار شود، برای سه ماه بعد اگر قرار به انتخابات باشد، همان کسانی که کاندیدا بودند می‌توانند اقدام کنند و دوباره بررسی خواهد شد. عدم احراز صلاحیت آنها مادام العمر نیست. باید از اعضای کمیته تشکر کنم که گاهی حتی تا ۴ صبح می‌نشستند تا کار انجام شود.

فلاحتی از اعضای مجمع خواست امانت داری کنند و آرای فدراسیون را امانت هشتاد میلیون نفر ایرانی که امیدشان به فوتبال است بدانند.

همراه داشتن وسایل صوتی و تصویری هنگام رای دادن ممنوع

رئیس کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال در ادامه شروط رای گیری را تشریح کرد. وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: بردن وسایل صوتی و تصویری هنگام نوشتن رای تخلف است و متخلفان به کمیته اخلاق معرفی خواهند شد. فلاحتی همچنین گفت که برگه‌های رای بعد از شمارش آرا باید کمتر یا مساوی با تعداد برگه‌های پخش شده در مجمع باشد و اگر بیشتر شد، انتخابات از نو برگزار می‌شود.



حضور حاج صفی در انتخابات و خوش و بش با کریمی

از تیم ملی فوتبال بزرگسالان، «دراگان اسکوچیچ» سرمربی تیم به همراه وحید هاشمیان در انتخابات حضور دارند. همچنین احسان حاج صفی به عنوان کاپیتان تیم ملی در انتخابات حاضر است. حاج صفی در حاشیه مجمع با علی کریمی خوش و بش کرد.

شرایط انتخابات در صورت کشیده شدن به دور دوم

فلاحتی رئیس کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از تشریح فرایند رای گیری، شرایط کشیده رای به دور دوم را اعلام کرد. وی گفت: برای انتخاب شدن در دور نخست، نصف به علاوه یک رای نیاز است. در دور دوم، اکثریت نسبی آرا ملاک قرار می‌گیرد.

۸۷ نفر در مجمع؛ خبری از تاج، کفاشیان و سلطانی فر نشد

با اعلام مهدی محمدنبی، تنها نفر غایب در مجمع که در ترافیک مانده بود، خودش را به جلسه رساند. به این ترتیب با حضور تمام اعضای مجمع، انتخابات برگزار می‌شود. البته مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون و نایب رئیس AFC، علی کفاشیان عضو هیات رئیسه و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش در این مجمع غایب هستند. تاج در مجمع قبل که اساسنامه تصویب شد، حضور داشت.

آغاز رای گیری از هیات‌ها و تذکر دوباره نبی

مراسم انتخابات با رای روسای هیات فوتبال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اصفهان آغاز شد. نبی به اعضای مجمع تذکر داد تلفن‌های همراه خود را برای گرفتن عکس از رأی همراه نیاورند و هرگونه زنگ خوردن تلفن باعث تخلف شده و رأی مربوطه باطل می‌شود. وی همچنین از اعضا خواست دستشان را روی برگه رای بگذارند. وی به شوخی گفت: «لنز آنها (عکاسان و خبرنگاران) قوی است و از بالا تصویر رای را می‌گیرند.»

اتمام رای گیری هیات‌ها و شروع آرای باشگاه‌ها

پس از اتمام آرای مربوط به هیات‌های استانی، نوبت به نمایندگان باشگاه‌ها رسید که پای صندوق رای بروند. اسماعیل خلیل زاده رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال که در مجمع حضور داشت، اولین نفر از باشگاه‌ها پای صندوق رفت. جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیس نیز پس از خلیل زاده رای خود را داخل صندوق انداخت.

نظارت نمایندگان فیفا و AFC از راه دور

فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا دو نهادی بودند که در یکی دو سال گذشته تلاش زیادی برای اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و برگزاری انتخابات داشتند و جلسات مختلفی با مسئولان فدراسیون برگزار کردند. در انتخابات امروز، نمایندگان فیفا و AFC طبق روال معمول، بر جریان مجمع و رای گیری نظارت داشتند و این نظارت به صورت اینترنتی و از راه دور بود.

تایید بی‌جا به یک تذکر!

سعید عباسی مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک هنگام حضور برای انداختن رای این باشگاه نسبت به خوانده شدن اسم این تیم به عنوان باشگاه دسته اولی اعتراضی کرد و فلاحتی رییس کمیته انتخابات نیز آن را تذکری صحیح دانست. این در حالی است که آلومینیوم اراک با توجه به حضورش در فصل گذشته به عنوان تیم دسته اولی توانست رای خود را در صندوق بیندازد و ربطی به سهمیه لیگ برتری امسال آنها ندارد. اعضای مجمع طبق جایگاه فصل گذشته خود حق رای در انتخابات را دارند و ربطی به جایگاه امسال خود ندارند.

هاشمیان رای تیم ملی را در صندوق انداخت

از آنجا که دراگان اسکوچیچ سرمربی خارجی تیم ملی است، دستیار ایرانی او یعنی وحید هاشمیان رای داد. البته اسکوچیچ در مجمع حضور داشت. همچنین احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی رای خود را در صندوق انداخت. از فوتسال مردان سیدمحمد ناظم الشریعه و علی اصغر حسن زاده، از فوتسال بانوان شهناز یاری و فرزانه توسلی، از فوتبال بانوان مریم آزمون و زهرا قنبری، از تیم ملی فوتبال ساحلی عباس هاشم پور و محمد احمدزاده رای دادند.

کریمی رای نیاورد؛ انتخابات به دور دوم رفت

از ۸۷ رای مجمع، کیومرث هاشمی ۲۴ رای، عزیزی خادم ۳۵ رای، مصطفی آجورلو ۱۸ رای و علی کریمی ۹ رای به دست آوردند. یک رای هم باطل بود. به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد و عزیزی خادم با هاشمی برای دور دوم با هم رقابت خواهند کرد. کریمی و آجورلو در این انتخابات رای نیاوردند.

کریمی مجمع را ترک کرد

کریمی بعد از آنکه در این انتخابات رای لازم را به دست نیاورد، مجمع را ترک کرد. او ابتدا با هاشمی و عزیزی خادم خوش و بش کرد و سپس به همراه بهنام ابوالقاسم پور پیشکسوت فوتبال ایران، از سالن خارج شد. آجورلو هم بعد از آنکه در مجمع رای نیاورد، جلسه را ترک کرد.

نظم جلسه بر هم خورد

بعد از کشیده شدن انتخابات به دور دوم، نظم سالن کمی به هم خورد. نبی از اعضای مجمع خواست روی صندلی‌های خود بنشینند و نظم جلسه را رعایت کنند. دبیرکل فدراسیون خواستار بسته شدن درهای سالن شد و از اعضا خواست به جلسات خود دور یکسری از میزها پایان دهند.

معاون پرسپولیس هم کنار کشید

بعد از کشیده شدن انتخابات به دور دوم و رای نیاوردن علی کریمی، ابراهیم شکوری معاون اجرایی و سخنگوی باشگاه پرسپولیس که برای حضور در پست کارشناسان در هیئت رئیسه انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده بود، از حضور در انتخابات انصراف داد. پیش از این احمد مددی مدیرعامل استقلال از حضور در انتخابات هیات رئیسه انصراف داده بود.

عزیزی خادم رئیس فدراسیون شد

در پایان رای گیری دور دوم انتخابات فدراسیون فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم با ۴۹ رای به عنوان رئیس بعدی فدراسیون انتخاب شد. کیومرث هاشمی هم در این مرحله ۳۸ رای به دست آورد.

تعیین سرپرست برای دو نایب رئیس

بعد از انتخاب عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون، رای گیری برای پست نایب رئیسی شروع شد. عزیزی خادم برای پست نایب رئیس بانوان شهره موسوی را معرفی کرده بود و به این ترتیب رای گیری فقط در این بخش صورت گرفت. برای نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم، سرپرست تعیین می‌شود تا در مجمع بعدی فدراسیون فوتبال به نواب رئیس پیشنهادی رای داده شود.

۷۰ رای موافق برای نایب رئیسی شهره موسوی

در رای گیری نایب رئیس بانوان، شهره موسوی ۷۰ رای به دست آورد و در این بخش انتخاب شد. موسوی مدیرعامل باشگاه بادران است.

عزیزی خادم: از اینکه نگاه غیر دستوری داشتید تشکر می‌کنم

بعد از آنکه موسوی به عنوان نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال انتخاب شد، عزیزی خادم به همراه وی پشت تریبون قرار گرفت و لحظاتی برای اعضای مجمع صحبت کرد. عزیزی خادم گفت: وظیفه خودم می دانم از اعضای مجمع که به من اعتماد کردند قدردانی کنم. خودم را خادم فوتبال می دانم و امیدوارم با تیم مدیریتی جدید بتوانیم از صیانت و منافع فوتبال دفاع کنیم. فصل جدیدی در فوتبال کشور آغاز شده و امیدوارم بتوانیم با نگاهی نو و در فصلی جدید و با همکاری و تعامل اعضای مجمع و استفاده از نقطه نظرات آنها شرایط این رشته را بهتر از گذشته کنیم.

عزیزی خادم در ادامه خطاب به اعضای مجمع گفت: از اینکه نگاهی غیردستوری و حرفه‌ای به فوتبال و مجمع داشتید از شما تشکر می‌کنم. دغدغه‌های اعضای مجمع را درک می‌کنم و برای رسیدگی به اهداف و برنامه‌هایمان از پتانسیل استان‌ها، باشگاه‌ها و تمامی بخش‌ها به درستی استفاده خواهیم کرد. مجمع امروز فدراسیون فوتبال نماد دموکراسی و تبلور دموکراسی بود که اعضای مجمع با شناخت و درایتی که داشتند رأی خود را به صندوق انداختند. خدا را شاکرم به خاطر این اتفاق. هر چند که اگر هم رأی نمی‌آوردم بازهم شاکر خدا بودم چرا که او صاحب و مالک همه چیز است.

انتخاب ۲ رئیس هیات استانی برای هیات رئیسه

بعد از مشخص شدن رئیس و نایب رئیس سوم فدراسیون، رای گیری برای انتخاب اعضای هیات رئیسه آغاز شد. در بخش نمایندگان هیات‌های استانی برای حضور در هیات رئیسه، احسان اصولی رئیس هیات خراسان رضوی با ۲۵ رای و طهمورث حیدری رئیس هیات چهارمحال و بختیاری با ۲۳ رای به هیات رئیسه راه پیدا کردند. عبدالکاظم طالقانی رئیس هیات خوزستان و عضو پیشین هیات رئیسه ۱۷ رای گرفت و نتوانست مجدداً انتخاب شود.

اسامی گزینه‌های نماینده هیات‌ها به این شرح بود: احسان اصولی (خراسان رضوی) عبدالکاظم طالقانی (خوزستان)، طهمورث حیدری (چهارمحال و بختیاری)، حسین باجیوند (قزوین)، حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی (تهران)، امیرحسین محتشم (بوشهر)، علی طاهری (اصفهان)، عباس صوفی (همدان)، جواد ششگلانی (آذربایجان شرقی)، منصور بیک وردی (البرز)، غلامعلی هنرپیشه (فارس)

گفتگوی کادر فنی تیم ملی در جلسه انتخابات

در حاشیه مجمع و هنگام رای گیری برای هیات رییسه، وحید هاشمیان مربی تیم ملی صندلی خود را لحظاتی ترک کرد و کنار دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی رفت. هاشمیان و اسکوچیچ دقایقی با یکدیگر صحبت کردند. در مجمع امروز، وحید هاشمیان دارای حق رای بود چرا که اسکوچیچ سرمربی خارجی است و نمی‌توانست در رای گیری شرکت کند.

انتخاب ۲ مدیر عامل برای هیات رئیسه

از مدیران عامل باشگاه‌هاسعید عباسی (آلومینیوم اراک)، محمدرضا ساکت (سپاهان)، بهرام رضاییان (پارس جنوبی)، سعید نجاریان (تیم فوتسال شهروند ساری)، مهرداد سراجی (سایپا)، علیرضا جنتی (تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان)، احمد عشقان ملک (تیم فوتبال ساحلی مقاومت گلساپوش یزد)، اکبر محمدی (پیکان) برای حضور در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده بودند. در این بخش بهرام رضاییان صاحب ۴۰ رای شد. ساکت و سراجی هم ۲۵ رای به دست آوردند و به این ترتیب انتخاب نفر دوم از مدیران عامل، به رای گیری مجدد انجامید.

براتی، افشاریان و ماجدی در هیات رئیسه

بخش پایانی انتخابات فدراسیون فوتبال مربوط به کارشناسان هیات رئیسه بود. بعد از انجام رای گیری، احمدرضا براتی با ۲۴ رای و خداداد افشاریان و میرشاد ماجدی هر کدام با ۲۰ رای به عنوان سه کارشناس وارد هیات رئیسه شدند تا ترکیب این هیات کامل شود. به این ترتیب مجمع فدراسیون فوتبال که از ساعت ۱۰:۲۰ آغاز شده بود، ساعت ۱۶:۲۰ به پایان رسید.