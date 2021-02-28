۸۰درصد کالاهای مصرفی در خراسان شمالی از خارج استان تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی صبح یکشنبه در کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: علیرغم مشکلات فراوان در تأمین کالاهای اساسی در استان، توانستیم ثبات نسبی در بازار ایجاد کنیم.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به واردات ۸۰ درصد کالاهای مورد نیاز به درون استان، گفت: نرخ کرایه و سود واسطهها باعث میشود قیمت کالا در خراسان شمالی نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر باشد و این یک امر طبیعی است و نمیتوان برای آن کاری کرد.
وی افزود: در حوزه اقتصادی و تأمین معیشت مردم در خراسان شمالی تخلفی نبوده که با آن برخورد نکنیم لذا بر تمام مشکلاتی که منشأ آن داخل استان است غلبه کردهایم.
شجاعی ادامه داد: در کالاهایی که در استان تولید میشود قیمت پایینتری نسبت به سایر استانها شاهد هستیم.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی از اجرای طرح نظارتی ویژه در استان خبر داد و گفت: این طرح از از ۱۶ اسفند تا ۲۰ فروردین اجرا خواهد شد.
وی افزود: طبق این طرح با متخلفان در حوزه اصناف برخورد سنگینی خواهد شد و هیچ تخلفی بخشیده نمیشود.
شجاعی ادامه داد: باید در این طرح ضربتی عمل کنیم و متخلف در همان تخلف اول تاوان سنگینی بپردازد تا شاهد تخلفات پیاپی نباشیم.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به وظیفه اتحادیهها و اتاق اصناف اظهار کرد: باید وظایف این دو بخش نیز مشخص شود زیرا بخشی از نظارت بر دوش آنها است.
وی در انتها بر اطلاعرسانی دقیق قوانین به کسبه تاکید کرد و گفت: پس از اطلاع رسانی باید برخورد بسیار قاطع باشد.
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