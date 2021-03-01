محسن پاسدار مدیر سینما استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت سینماها بیان کرد: در زمان برگزاری سیونهمین جشنواره فیلم فجر متناسب با شرایط کرونا، استقبال خوبی از فیلمها شد چون باید فاصلهگذاری اجتماعی رعایت میشد به همین دلیل بر اساس آن دستورالعمل، استقبال مخاطبان را ارزیابی میکردیم اما حالا اقبالی نسبت به فیلمها صورت نمیگیرد البته هر ساله اسفندماه وضعیت سینماها مناسب نیست از سوی دیگر فیلم جدیدی هم اکران نشده است؛ فیلم خوبی که کشش جذب مخاطب داشته باشد. هرچند «آن شب» ساخته کوروش آهاری فیلم خوبی است ولی به اندازهای کشش ندارد که مخاطب را در اسفندماه و در وضعیت کرونایی راضی به تماشا در سینما کند البته آمار بیماران کرونا هم بالا رفته و این موضوع مزید بر علت شده است.
وی افزود: با همه این تفاسیر سینماها باید باز باشند. در چنین شرایطی که مردم جایی برای رفتن ندارند، امنترین جا سینماست، مردم در چنین شرایطی نیاز به سرگرمی دارند، برای اینکه زمان آنها سپری شود نیاز است که به سینما بروند و به همین ترتیب وقت آنها پر میشود. اگر در این وضعیت سینماها هم تعطیل باشند، دورهمیها قوت میگیرد.
این سینمادار عنوان کرد: ما در حال حاضر در سینماها تنوع فیلم نداریم و این موضوع روی وضعیت استقبال مخاطبان تاثیر زیادی گذاشته، ضمن اینکه مخاطبان در این سالها به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… که بر آنها وارد شده است، نیاز به یک تنفس دارند، نیاز دارند که فیلم کمدی ببینند تا کمی از این فضا فاصله بگیرند اما متاسفانه در حال حاضر فیلم کمدی نداریم و تهیهکنندگان راضی به اکران آثارشان نمیشوند. سازمان سینمایی و ارگانهای دیگر که توانایی حمایت از سینماگران را دارند، تاکنون حمایت چندانی از تهیهکنندگان نکردهاند اما لازم است چنین حمایتی صورت بگیرد تا تهیهکننده بداند که اگر فیلمش هم به خاطر شرایط کرونایی متضرر شد، اما سرمایهاش از بین نمیرود.
پاسدار با اشاره به طرحهای حمایتی سازمان سینمایی بیان کرد: این طرحها پاسخگوی نیاز تهیهکنندگان نیست چون فیلمها در شرایط عادی میتوانند فروش خوبی داشته باشند اما این طرحها چندان کمکی به تهیهکنندگان نمیکنند.
این مدیر سینمایی اظهار کرد: اگر از سوی ارشاد و نهادهای مرتبط حمایت خوبی از سینماگران و سینماداران صورت بگیرد، تهیهکنندگان هم راضی به اکران فیلمهای خود میشوند در غیر این صورت این اتفاق رخ نمیدهد. با این حال باید ببینیم در این زمان باقیمانده به نوروز ۱۴۰۰ سازمان سینمایی و شورای صنفی نمایش چه تصمیمی اتخاذ میکنند چون به هر حال در این وضعیت تهیهکنندگان ترسی از اکران و هدر رفت سرمایهشان دارند.
وی در بخش دیگر از صحبتهایش با اشاره به اینکه آثار سینمایی تبلیغات خوبی هم ندارند، توضیح داد: حدود یک سال و نیم است که تلویزیون از پخش تیزرهای سینمایی سر باز زده است آن هم در شرایطی که کرونا باعث شد مردم در خانه بمانند و از تلویزیون بیشتر استفاده کنند.
پاسدار در پایان با بیان اینکه مردم هنوز از بازگشایی سینماها اطلاعی ندارند، مطرح کرد: با توجه به اینکه سینماها از زمان شیوع کرونا در چند مقطع تعطیل شد، تبلیغ تلویزیونی چندانی نبود و حمایت چندانی از سینماها صورت نگرفت، مردم مدام دچار شک میشدند که آیا سینماها باز هستند یا تعطیل. مثلاً خیلی وقتها شاهد این بودیم که سینماها فعالیت داشتند اما مردم تعجب میکردند و میپرسیدند مگر سینما باز است؟ در این مدت علاوه بر اینکه تبلیغی برای فیلمها صورت نمیگرفت در این باره هم صحبت نمیشد که سینماها محیط امنی هستند؛ جایی که پروتکلها در آن رعایت میشود.
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