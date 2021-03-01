سومین محموله واکسن کرونا وارد آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انتظار مهدی یکشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری افزود: در مرحله اول ۳۶۰ دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی استان و ۷۵ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد که در مجموع ۴۳۵ دوز واکسن با اولویت افراد شاغل در بخش‌های آی سی یو بیمارستان‌ها تزریق شد.

وی درباره مرحله دوم دریافت واکسن کرونا افزود: در مرحله دوم دو هزار و ۴۸۵ دوز واکسن برای استان و ۳۰۵ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد که در مجموع ۲ هزار و ۷۹۰ دوز واکسن توسط آذربایجان غربی دریافت شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره مرحله سوم دریافت واکسن عنوان کرد: در مرحله سوم دریافت واکسن، یک هزار و ۳۴۵ دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی استان و ۲۱۰ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی دریافت شد و در مجموع یک هزار و ۵۵۵ دوز واکسن کووید ۱۹ در استان دریافت شد.

انتظار مهدی درباره تعداد واکسن دریافتی استان افزود: تاکنون چهار هزار و ۷۸۰ دوز واکسن کووید ۱۹ به آذربایجان غربی تحویل داده شده است که از این تعداد ۴ هزار و ۱۹۰ دوز واکسن برای دانشگاه علوم پزشکی استان و ۵۹۰ دوز واکسن برای دانشکده علوم پزشکی خوی می‌باشد و همچنان کادر درمان در اولویت دریافت واکسن هستند.