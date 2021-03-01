به گزارش خبرنگار مهر، «دیگرگونگی» در عرصه رسانه، واکنشی تاریخی به سلطه روزافزون رسانه های جریان غالب است. نقد مستمر و نگاه انتقادی به محتوا و شیوه های روزنامه نگاری جریان مسلط و پرداختن به گروه ها و هویت های حاشیه ای و صداهایی که معمولاً انعکاسی در جامعه ندارند، مهمترین مشخصه و وجه تمایز این رسانه ها با گونه های دیگر فعالیت رسانه ای است. این کتاب حاوی نکات آموزنده فراوانی برای روزنامه نگاران، فعالان رسانه ای، دانشجویان و اساتید مطالعات رسانه است.

تونی هاکاپ روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه شفیلد، بیش از ۴۰ سال تجربه فعالیت روزنامه‌نگاری در رسانه‌های انگلستان را دارد. حوزه مطالعاتی و حرفه‌ای وی طیف وسیعی از نشریات محلی تا روزنامه‌ها و مجله‌های ملی در دو ژانر رسانه‌های دیگرگونه و جریان غالب را شامل می‌شود. پیش از این، کتاب‌های بسیاری از وی منتشر شده است که عبارتنداز: روزنامه‌نگاری: اصول و شیوه‌ها؛ واژه‌نامه روزنامه‌نگاری آکسفورد؛ روزنامه‌نگار اخلاق‌گرا.

همچنین مقاله‌های مختلفی از وی در مجله‌های معتبر علمی به چاپ رسیده است که مهمترین آنها عبارتند از: «خبر چیست؟ بازنگری در ارزش‌های خبری؛» «پرسش از خوانندگان: مخاطب سنجی در روزنامه‌نگاری دیگرگونه؛» «روزنامه‌نگاری ناگفته‌ها: نظریه، روش و انتقاد.» اغلب کتاب‌های وی با استقبال دانشجویان روزنامه‌نگاری مواجه شده است و برخی از آثار وی به زبان‌های چینی، کره‌ای و لهستانی ترجمه شده است. مباحث مطرح شده توسط وی به ویژه مسئله اخلاق در روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاری دیگرگونه مورد توجه اندیشمندان بسیاری از اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. هارکاپ عضو هیات داوری مجله رسانه‌های دیگرگونه و جماعتی، کمیته ملی انجمن آموزش روزنامه‌نگاری انگلستان و کمیته آموزش حرفه‌ای اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران است.

جعفر محمدی کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات را از دانشگاه تهران اخذ کرده است و عنوان رساله کارشناسی ارشدش «شبکه استانی اشراق و مشارکت اجتماعی زنان: برنامه ها، عملکردها و ضرورت ها» به راهنمای دکتر مهدی منتظرقائم بوده است.

تدریسها: کلیات روش تحقیق، آموزش روزنامه نگاری، مبانی ارتباط جمعی، خبرنگاری عمومی، جامعه شناسی ارتباطات، سازمان ها و کانون های تبلیغاتی.

تالیف و ترجمه

• تالیف: کتاب واژه نامه ارتباطات و مطالعات رسانه، انتشارات جامعه شناسان، اردیبهشت ۸۹- چاپ اول و دوم

• ترجمه: روزنامه نگاری دیگرگونه، صداهای دیگرگونه، تونی هارکاپ، مترجمان: دکتر مهدی منتظرقائم، جعفر محمدی، انتشارات لوگوس، ۱۳۹۷.

مقالات در مجلات علمی

• مقاله مشترک با دکتر مهدی منتظرقائم با عنوان "شبکه های تلویزیونی استانی؛ بیم ها و امیدها: بررسی شبکه تلویزیون استانی مرکز زنجان (اشراق) "- مجله تحلیل پیام- شماره اول- اسفند ۹۰- مرکز نظارت سازمان صدا و سیما

پژوهشها:

مجری طرح‌های تحقیقی‌

• "علل گرایش افراد زیر ۲۰ سال به مواد مخدر"، کارفرما: فرمانداری شهرستان زنجان، ۱۳۸۶

• "نظرسنجی از بینندگان برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان"، کارفرما: سازمان صدا و سیمای استان آذربایجان غربی

• "جمع آوری اطلاعات مربوط به چهل مجتهد تاریخ معاصر زنجان"، کارفرما: سازمان صدا و سیمای استان زنجان

همکاری در اجرای تحقیق

• "بررسی راهکارهای ارتقاء هویت دینی و ملی دانش آموزان در استان زنجان"، کارفرما: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

• "بررسی میزان استفاده و رضایت مخاطبان از برنامه تلویزیونی ‹‹آی نا›› و راهکارهای ارتقاء کیفی برنامه از دیدگاه کارشناسان"‌

• "نقش رسانه استانی در توسعه اقتصادی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری در استان زنجان"، کارفرما: اداره کل پژوهش استان ها و خارج از کشور، مدیریت آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز زنجان، ۱۳۸۹

مقالات ارائه شده به سمینارها

• مقاله مشترک با دکتر مهدی منتظرقائم با عنوان "شبکه های تلویزیون استانی و بازنمایی هویت های بومی"- سمینار تعاول اقوام، ادیان و رسانه- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، تیر ۹۱

جوایز و افتخارات

• کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۴ در رشته علوم ارتباطات اجتماعی

• عضویت در کانون استعدادهای درخشان کشور

• پژوهشگر برتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در سال ۸۹

• کسب مقام سوم همایش اقوام، ادیان و رسانه در آذربایجان غربی با مقاله مشترک با دکتر مهدی منتظرقائم- تابستان ۱۳۹۱

مهدی منتظرقائم (۱۳۴۵) استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. او فارغ التحصیل رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس است و مدرک دکترای خود را در رشته «پژوهش در رسانه‌های جمعی» از دانشگاه لستر انگلستان (۱۳۷۶) اخذ کرده است.

حوزه مطالعاتی او طیف وسیعی از موضوعات را در ارتباطات اجتماعی در برمی‌گیرد که عبارت است از: «سازمان‌های رسانه‌ای ارتباطات» «ارتباطات بین‌الملل»، «ارتباطات توسعه»، «ارتباطات سیاسی»، «روش های بررسی مخاطب»، «مطالعات تلویزیون، رادیو و ویدئو»، «تلویزیون و مطالعات فرهنگی» و «رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی»، «دین و رسانه».

وی در سوابق خود معاونت آموزشی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها را دارد که موجب تالیفاتی در زمینه «گزارشگری تحقیقی» شده است.

کتاب‌های تالیفی وی عبارت است از:

منتظرقائم، مهدی و سولماز صدقی. "روسپی گری در ایران.": طرح آینده، ۱۳۸۴.

منتظرقائم، مهدی و جلیل کریمی. "ضرب و جرح در ایران.": طرح آینده، ۱۳۸۴.

منتظرقائم، مهدی. "تکدی گری در ایران.": سلمان، ۱۳۸۶.

و ریچ کاظمی، عباس، سعیدرضا عاملی رنانی، مهدی منتظرقائم و اعظم راودراد. "مطالعات فرهنگی مصرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران.": انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۷.

آثار رواج اینترنت در دانشگاه‌های ایران با تاکید بر سرمایه فکری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۹.

در زمینه ترجمه نیز آثار او عبارت است از:

مخاطب‌شناسی، دنیس مک‌کوایل، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۷.

منتظرقائم، مهدی و احسان شاقاسمی. "اثرات رسانه‌ای و جامعه." تهران: مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، ۱۳۹۳.

علاقه مندان برای مطالعه بخشهای ابتدایی کتاب اینجا مراجعه کنند.

روزنامه‌نگاری دگرگونه، صداهای دگرگونه تألیف تونی هارکاپ با ترجمه جعفر محمدی و مهدی منتظرقائم به همت نشر لوگوس به بهای ۳۴ هزار تومان منتشر شد.