کتابخانه مرکزی یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، صبح شنبه در ابتدای ورود خود به استان یزد با حضور در بافت تاریخی یزد از کتابخانه مرکزی بهره‌برداری کرد.

کار احداث این کتابخانه حدود ۲۵ سال پیش آغاز شد اما به دلایل مختلف از جمله ناهمگونی با بافت تاریخی و تعداد طبقات غیرمنطق با این بافت، به بهره‌برداری نرسید.

این کتابخانه پس از تخریب و حذف طبقه ششم و فضاسازی و تجهیز سرانجام امروز پس از ۲۵ سال با حضور معاون اول رئیس جمهور بهره برداری شد.

این کتابخانه در فضایی به وسعت ۹ هزار مترمربع با زیربنای ۷ هزار و ۷۹۰ مترمربع در پنج طبقه احداث شده است.

برای احداث این کتابخانه بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور هزینه شده است.

در مراسم بهره‌برداری از کتابخانه مرکزی یزد، معاون اول رئیس جمهور را وزیر ارشاد، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، استاندار یزد، نمایندگان استان یزد در مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و جمعی از مسئولان همراهی می کنند.