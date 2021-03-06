اتمام طرح بیابان زدایی درگلستان نیازمند ۱۲هزار میلیارد اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در مراسم افتتاحیه طرح بوته کاری و مقابله با بیابان زایی منطقه داشلی برون در گنبدکاووس اظهارکرد: هر هکتار بیابان‌زدایی ۴۰ میلیارد ریال هزینه دارد و با توجه به اینکه در گلستان ۳۰۰ هزار هکتار بیابان وجود دارد، هزینه بیابان‌زدایی آن ۱۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ میلیون دلار خواهد بود.

حق‌شناس با اشاره به کمبود اعتبارات در راستای بیابان زدایی استان، افزود: با اعتبارات موجود، امکان بیابان‌زدایی کامل در استان وجود ندارد، اما نقطه شروع خوبی است و همه باید کمک کنیم تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود.



استاندار گلستان، بیابان زدایی و توسعه فضای سبز را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان اعلام کرد.

وی اضافه کرد: تثبیت خاک، تأمین اکسیژن، جلوگیری از آلودگی صوتی در شهرها، منافع اقتصادی چوب از مزایای کاشت درخت است.

گفتنی است آئین افتتاح فاز نخست و آغاز طرح توسعه فاز دوم جنگل دست کاشت شهرداری گنبدکاووس برگزار شد.