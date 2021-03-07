وقتی پایتخت کتاب ایران در فروش کتاب پنجم است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمد حسین نیکوپور: سال‌هاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری یک مؤسسه طرح‌های فصلی را برگزار می‌کند و در طول سال فرصتی به علاقه مندان یار مهربان می‌دهد که با استفاده از یارانه دولتی به تهیه این کالای فرهنگی بپردازند.

استان فارس در طول این سال‌ها به واسطه طرح‌های فصلی همواره در میان ۵ استان دارای رتبه فروش و شمار کتاب قرار داشته و توانسته به این واسطه رونقی به کسب و کار کتابفروشی ها بدهد.

در دوره‌های نخست این طرح، شاید کمتر کتابفروشی حتی در شیراز تمایل به پیوستن به این طرح تخفیفی داشت، اما اکنون دست کم در شیراز ۳۸ کتابفروشی و از شهرستان‌ها ۸ کتابفروشی به جمع کتابفروشی های طرح پیوستند و این نشان از آن دارد که طرح‌های تخفیفی فارغ از نمایشگاه‌های استانی می‌تواند راهگشای اقتصادی بنگاه‌هایی مانند کتابفروشی ها باشد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس پیرامون طرح زمستانه کتاب ۱۳۹۹ به خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه طرح‌های فصلی از سوی کتابفروشی ها مورد اعتماد قرار گرفته و نیازی نیست که آنها را تشویق به مشارکت کنیم.

مهدی امیدبخش با بیان اینکه بیش از ۲۱۳ میلیارد ریال در طول یک هفته به واسطه طرح یادشده در کل کشور فروش کتاب انجام شده است، ادامه داد: ۹۳۷ کتابفروشی در سراسر کشور به طرح پیوستند که از این تعداد، ۷۱۴ کتابفروشی در مراکز استان‌ها بود و ۲۲۳ کتابفروشی در شهرستان‌ها قرار داشت.

۹۵ درصد کتابفروشی های استان فارس در طرح مشارکت ندارند

وی آمار استان فارس را در طرح زمستانه ۹۹ مورد اشاره قرار داد و افزود: با اینکه فارس در میزان فروش توانست بیش از ۱۲ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال کسب درآمد برای کتابفروشی ها داشته باشد، اما هنوز ۹۵ درصد کتابفروشی های استان فارس در طرح مشارکت ندارند.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی فارس با این حال حضور دائمی یک کتابفروشی شهر جهرم در میان پرفروش‌های طرح نقطه امیدواری دانست.

این در حالیست که برخی کتابفروش ها هم در عدم برگزاری نمایشگاه کتاب استان فارس که ۲ سال است امکان برپایی نیافته است، معتقدند در نبود این رویداد فرهنگی، طرح فصلی جایگزین مناسبی است و می‌تواند در اصلاح ساختار نمایشگاه‌های استانی نقش بازی کند و این رویداد را از حالت فروشگاهی خارج سازد.

به گفته یک عضو اتحادیه کتابفروشی های شیراز، طرح‌های فصلی در رونق بخشیدن به کسب و کار کتابفروشی ها کمک کرده است و موجب شده یارانه دولتی فقط محدود به ناشران نشود.

محمد درخشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، می‌گوید: در چند سالی که طرح‌های فصلی برگزار می‌شود علیرغم اینکه در دوره‌های اولیه پرداخت‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کُندی انجام می‌گرفت، اما به مرور طرح‌ها نظام خود را پیدا کرد.

این کتابفروش شیرازی معتقد است که طرح فصلی هم مشوقی برای کتابفروشی ها به شمار می‌رود و هم مردم را به خرید کتاب ترغیب می‌کند.

کتاب، کالایی نیست که بشود برایش تخفیف قائل شد

اما از سویی طیفی از کتابفروشی ها هم به طرح تخفیف کتاب انتقاد وارد می‌کنند و بر این باور هستند که کتاب، کالایی نیست که بشود برایش تخفیف قائل شد.

یکی از کتابفروشی های شیراز به خبرنگار مهر در این باره گفت: کتاب دارای شأن والایی است و نباید دستخوش مسائل اقتصادی و تجاری شود.

وی ادامه داد: آنها که مخاطبان اصلی کتاب هستند در طول سال نیاز خود را برآورده می‌کنند و منتظر نمی‌مانند که طرح‌های فصلی برگزار شود زیرا بسیاری از کتاب‌ها در این طرح‌ها قرار ندارند.

با این حال به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که بسیاری از کتابفروشی ها با مسائل اقتصادی روبه‌رو هستند طرح‌های فصلی می‌تواند بخشی از این مشکلات را درمان کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار خانه کتاب و ادبیات ایران، در طرح فصلی زمستانه کتاب ۱۳۹۹، استان فارس توانست با فروش ۳۱ هزار و ۸۶۶ جلدی، کتاب را به دست مخاطبان برساند.