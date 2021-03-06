دولت کالاهای دپو شده را ترخیص کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن‌پور در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند که از وضعیت گرانی‌ها غصه‌دار شده‌ام و بر این اساس قابل توجیه نیست که دولت و مجلس با شعار از این مسئله مهم عبور کنند.

وی بیان کرد: لازم بود که روز گذشته به صورت فوری کمیسیون‌های اقتصادی دولت و مجلس جلسه‌ای را تشکیل می‌دادند تا برای علاج این مشکلات و گرانی‌ها، پیشنهاداتی مطرح و به سرعت دستورات لازم ارائه شود.

رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۵ روز تا عید نوروز باقی مانده، بر این اساس باید دولت و مجلس برای مقابله با گرانی‌ها چاره‌اندیشی کنند. بنده هم به عنوان عضوی از فراکسیون اصناف تأکید می‌کنم که ما همراه دولت و مجلس خواهیم بود تا برای حل مشکلات گرانی، تصمیم جدی اتخاذ شود.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه برخی از کالاهای اساسی در انبارها دپو شده که دولت باید به سرعت این کالاها را ترخیص کند و حتی اگر لازم است باید کالاهایی را از خارج از کشور وارد کند.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و دولت برای رفع مشکلات و گرانی‌ها جلسه‌ای را برگزار کنند و باید گزارش این جلسه به استماع مقام معظم رهبری برسد.