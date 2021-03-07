تیم ملی فوتسال ایران به تورنمنت تایلند دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال تایلند در نظر دارد یک تورنمنت هشت جانبه فوتسال را با حضور تیم‌های مختلف برگزار کند و دعوتنامه ای را به کشورهای مختلف از جمله ایران ارسال کرده است.

این تورنمنت قرار است از ۲۸ اردیبهشت تا ۲ خرداد در بانکوک برگزار شود.

ایران، ژاپن، فنلاند، هلند، اندونزی، کویت، عربستان، ویتنام، امارات و ازبکستان کشورهایی هستند که تایلند برای آنها دعوتنامه ارسال کرده و خواسته است نسبت به حضور در این تورنمنت اعلام آمادگی کنند.

برنامه ریزی تایلند برای این تورنمنت به گونه‌ای است که مسابقات در دو گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و علاوه بر تیم‌های اول تا چهارم، مسابقاتی برای تعیین تیم‌های پنجم تا هشتم هم برگزار خواهد شد.

مرحله دوم لیگ برتر فوتسال ایران روز ۲۳ اردیبهشت به پایان می‌رسد و تیم ملی کشورمان هم در این تورنمنت حضور خواهد داشت.