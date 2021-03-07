۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

محسن مسعودیان راد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۲۴ میلیارد و ۷۴۱ میلیون تومان تسهیلات صندوق ولایت کمیته امداد استان سمنان به مددجویان پرداخت شده است، تاکید کرد: اشتغال‌زایی، کارگشایی، مسکن، طرح‌های حمایتی مانند کمک‌هزینه جهیزیه و… در زمره بخش‌هایی بوده که این وام‌ها در آن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل پرونده‌هایی که به آنها تسهیلات پرداخت شده بیش از سه هزار و ۷۰۰ مورد بوده است، تاکید کرد: این تسهیلات از سوی صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت پرداخت و توانسته برای ۱۸۱ نفر اشتغال ایجاد کند همچنین پرداخت دو هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات کارگشایی و مسکن در زمره دیگر برکات این صندوق بوده است.

فعالیت در زمینه اشتغال

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه نخستین همایش ملی سراسری ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه به‌صورت ویدئوکنفرانس هفته گذشته برگزار و از فعالان این صندوق تقدیر شد، گفت: تسهیلات صندوق ولایت به خصوص در بخش های حمایتی مانند درمان، جهیزیه، نیازهای مسکن مددجویان و… توانسته تأثیر گذار باشد.

مسعودیان با بیان اینکه این خیران هستند که با سپرده گذاری در صندوق قرض‌الحسنه نقش مهمی در افزایش منابع و در نتیجه افزایش پرداخت تسهیلات به نیازمندان دارند، بیان کرد: استقبال خوبی از صندوق به عمل آمده اما بازهم نیاز است تا فعالیت‌های آن ترویج یابد.

وی با بیان اینکه ۲۶ مرکز تخصصی اشتغال در استان سمنان تحت نظارت کمیته امداد فعالیت دارند، گفت: مجموعا ۱۰۳ مرکز خیریه در استان فعالیت دارد که تقریباًً یک چهارم یا ۲۵ درصد آنها فقط در زمینه اشتغال کارهای تخصصی مانند مهارت، آموزش و.... را انجام می‌دهد که نشان می‌دهد در زمینه اشتغال و توانمند سازی مددجویان عزم خوبی وجود دارد.