خلیلزاد درباره حکومت انتقالی با طالبان گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز با توجه به دیدار روز گذشته «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا و هیأت طالبان در قطر، به شرح برخی جزئیات پرداخت و به نقل از برخی منابع آگاه مدعی شد: دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا از سر گیری مذاکرات بین الافغانی دوحه را کافی نمی داند و به دنبال ارائه طرح‌های جایگزین است.

ظاهراً خلیل زاد با تمرکز بر احتمال آتش بس در راستای کاهش خشونت، پیشنهاد تشکیل دولت موقت و برگزاری نشست بازیگران اصلی را مطرح کرده است.

پیش از این گزارش شده ‌بود که خلیل زاد در سفرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از سیاسیون سپرده‌ که در آن، نقشه‌ راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش‌بینی شده‌ است.

آمریکایی ها تاکنون در مورد این طرح رسما چیزی نگفته‌اند. اما شورای عالی مصالحه دیروز در اعلامیه‌ای از گفتگوی «عبدالله عبدالله» رئیس این شورا با «مک کری» معاون سفارت آمریکا، در باب این طرح پیشنهادی خبر داد.

اشرف‌ غنی رئیس جمهور افغانستان هم دیروز با تاکید بر مواضع قبلی‌اش در مورد حکومت موقت، گفت که انتقال قدرت تنها از طریق انتخابات ممکن است و این اصل هرگز قابل معامله نیست.