به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «شیخ علی النجفی» نماینده و فرزند آیت الله «شیخ حسین النجفی» مرجع تقلید نجف اشرف سخنانی را در خصوص محتوای دیدار اخیر پاپ فرانسیس با مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به اظهارات آیت الله سیستانی در دیدار با رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: آیت‌الله سیستانی آخرین میخ را بر تابوت طرح عادی سازی روابط با تل آویو کوبید.

نماینده این مرجع دینی در نجف اشرف با بیان اینکه طرح عادی‌سازی روابط نمی‌تواند از کانال نجف اشرف عبور کند، گفت: مرجعیت عراق به طور صریح دیدگاه خود در خصوص عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

وی با تأکید بر اینکه گفتگوی ادیان مسأله جدیدی نیست، یادآور شد: گفتگوی میان آیت الله سیستانی و پاپ از اهمیت بسزایی در مسیر گفتگوی دینی برخوردار بود. در این دیدار بر چالش‌های بشریت تأکید شد.

روز گذشته بود که دفتر آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق در خصوص دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان با ایشان در نجف اشرف یک بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است که در جریان نشست مذکور در خصوص چالش‌های بزرگی که پیش روی انسان معاصر قرار دارد صحبت شده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: بسیاری از کشورهای جهان به ویژه ملت فلسطین در اراضی اشغالی از ظلم، فقر، نبود آزادی‌های اساسی و عدالت اجتماعی، جنگ و محاصره اقتصادی رنج می‌برند. رهبران دینی و معنوی باید برای کاهش این دردها و رنج‌ها به نقش خود عمل کرده و طرف‌های ذیربط، منطق و حکمت را سرلوحه کار خود قرار دهند.