۷۵۰تن میوه تنظیم بازار عید برای سیستان و بلوچستان جذب شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، محمد رفیع سلطانزاده با بیان اینکه پیش‌بینی شده میوه شب عید از روزهای پایانی اسفند در شبکه توزیع شود، اظهار داشت: به منظور اینکه مردم دسترسی راحت‌تری برای تأمین میوه داشته باشند بیش از ۲۰ نقطه عرضه در زاهدان به منظور عرضه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در دیگر شهرستان‌های سیستان و بلوچستان نیز به فراخور وسعت شهرها مراکزی برای عرضه پیش‌بینی شده افزود: هر میزانی که تقاضا باشد محدودیتی برای تأمین میوه وجود ندارد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ادامه داد: سیب ذخیره‌سازی شده و ذخایر پرتقال نیز در حال تکمیل شدن است و بر اساس نرخ مصوب در بازار توزیع می‌شود تا اثربخشی لازم را در تعدیل قیمت بازار داشته باشد.