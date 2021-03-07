۹۹ اصله نهال به یاد شهدای مدافع حرم در انزلی غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه شهرداری بندر انزلی به مناسبت روز درختکاری ۹۹ اصله نهال را با همراهی شهروندان در طرح سالم سازی دریا این شهر غرس کرد.

در این مراسم که از هفته گذشته فراخوان آن توسط اداره فرهنگی ورزشی شهرداری انزلی انجام شده بود ۹۹ زوج جوانی که امسال ازدواج کرده بودند و والدین کودکان متولد سال ۹۹ نهال‌هایی را به یادگار در این منطقه غرس کردند.

همچنین در این مراسم نهال‌هایی نیز به یاد و خاطره شهدا به شهدای مدافع حرم انزلی، شهید نامجو و مفاخر و مشاهیری که امسال از دنیا رفته بودند نیز کاشته شد.

لازم به ذکر است روز گذشته نیز شهرداری انزلی دو هزار اصله نهال میوه و درختان آپارتمانی را نیز در بین شهروندان توزیع کرده بود.