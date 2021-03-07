چین: آمریکا تحریم ها علیه ایران را لغو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وانگ ئی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تحریم‌های غیرقابل توجیه خود علیه ایران خاتمه دهد.

او افزود: مسئله هسته‌ای ایران بر تمام خاورمیانه و حوزه خلیج فارس تأثیر گذاشته است.

به گفته وی، خروج آمریکا از برجام و تحمیل فشار حداکثری بر ایران بود که در نهایت موجب افزایش تنش در منطقه شد.

وانگ همچنین ابراز امیدواری کرد ایران نیز به نوبه خود به پیروی کامل از تعهدات برگردد و به مسئولیت‌ها در زمینه عدم اشاعه عمل کند.

او در نهایت افزود: پیش‌تر گفته‌ام که برجام بستری برای رسیدگی به تمام مشکلات خاورمیانه نیست و درخصوص دیگر مسائل منطقه از جمله امنیت آن، چین تشکیل یک بستر گفت‌وگوهای چندجانبه را پیشنهاد کرده است. طرف‌های ثالث می‌توانند در این بستر، به تنش‌زدایی از طریق رایزنی و تعهد به صلح و ثبات کمک کنند.