به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی معاون سیاسی استاندار در جلسه کمیسیون امنیت کارگری اظهار کرد: با اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته تمامی مطالبات کارگران استان در حوزه واحدهای تولیدی و شهرداری‌های استان تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.

حبیبی افزود: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خوبی توسط کمیسیون‌های کارگری در شهرستان‌های استان انجام شده که نتایج قابل قبولی داشته است.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به ایام پایانی سال تاکید کرد: ضرورت دارد مراقبت‌های ویژه از سوی دستگاه‌های مربوط صورت بگیرد که در این ایام تمامی مطالبات کارگران توسط واحدهای تولیدی پرداخت شود.

وی ادامه با بیان اینکه پرداخت مطالبات کارگران واحدهای تولیدی و شهرداری‌ها در اولویت است تاکید کرد: کارگران جزو اقشار با اهمیت و زحمتکش جامعه هستند و حقوقشان دیون ممتازه است باید با اولویت پرداخت شود.

این مقام مسؤول افزود: پرداخت حقوق کارگران شهرداری‌ها باید با کارمندان شهرداری‌ها در یک زمان پرداخت شود.

حبیبی اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در زمینه اشتغال کارگران در استان افزود: قطع همکاری و تعدیل نیروهای کارگری در حوزه صنعت و واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و این موضوع در شرایط سخت تحریم و کرونایی این اتفاق افتاده است.