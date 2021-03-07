به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، همایش مجازی ظرفیت فرهنگی- اجتماعی نوروز امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد. در این همایش مجازی حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، غلامعلی حداد عادل، رئیس بنیاد سعدی، عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران، سرور بختی، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، عابد اکبری و رئیس مؤسسه ابرار معاصر تهران به عنوان سخنرانان اصلی همایش به سخنرانی پرداختند.

در ابتدای این نشست مجازی، مرتضی نور حمدی به عنوان دبیر جلسه با بیان اینکه بهار طبیعت از راه می‌رسد و صحنه جهان به نوعی آئینه تمام نمای قدرت خداوندی است گفت: نوروز نماد عینی این تغییر و تحول است و جشن نوروز یک عنصر خلاقیت در بین کشورهای منطقه است و گفتگو پیرامون یک معقوله هویتی مشترک نقشی اساسی در دستیابی به امنیت پایدار دارد.

نوروز نمادی برای نو شدن، همسازی و هم‌اندیشی با یکدیگر است

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان نخستین سخنران این همایش با بیان اینکه در نوع نگرش‌های جدیدی که در روابط بین ملت‌هاست، شاهد شکل‌گیری نگاهی جدید هستیم، گفت: جهان ما طوری خواهد شد که به آن می‌نگریم؛ اگر جهان را پر از منازعه، قتل و درگیری ببینیم، نگاه ما همین طور خواهد شد و اگر جهان را پر از فرهنگ و اندیشه ببینیم، جهان ما همان گونه می‌شود.

وی افزود: نوروز و رفتارهایی که در حاشیه مراسم آن شکل می‌گیرد، یکی از نمادهایی است که در آن میلیون‌ها انسان به تعارض، خشونت و منافع لجام گسیخته نمی‌اندیشند بلکه به نو شدن، بازاندیشی درباره خود و برساختن زندگی بهتر و همسازی و هم‌اندیشی با یکدیگر فکر می‌کنند.

وی با بیان اینکه آئین‌های نمادین نوروزی بر اساس تحول و نو شدن طبیعت شکل می‌گیرد، گفت: فراموش نکنیم در عصر مدرن دانش‌هایی ساخته شده که بنای آن بر دستکاری و تخریب طبیعت است. ما دانش و زندگی اجتماعی را ساختیم که نتیجه آن تخریب و نازسازگاری با طبیعت است اما آئین نوروز و اندیشه‌های دینی به ما می‌آموزد که باید زندگی را بسازیم و به گونه‌ای بیندیشیم که سازگار با طبیعت باشیم.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی درباره متعارض نبودن نوروز با اندیشه‌های دینی نیز توضیح داد: پیامبر (ص) در بحبوحه سخت‌ترین و سرنوشت‌سازترین جنگ‌ها، اجازه کوچک‌ترین تعدی به طبیعت نداده است و یکی از اصول و احکام بزرگ آئین‌های مذهبی پاسداری از طبیعت و جانداران موجود در آن است.

جشن نوروز در افغانستان حتی در تاریک‌ترین دوره حاکمیت تکفیری‌ها برگزار شده است

عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران گفت: در آستانه نوروز آغاز قرن ۱۴۰۰ هستیم و این هر صدسال یکبار اتفاق می‌افتاد. به همین خاطر قبل از جشن نوروز ۱۴۰۰ شمسی این جشن فرخنده طبیعت را که به همه مردم جهان که با بهار انس دارند، مخصوصاً کشورهای تمدنی نوروز تبریک می گویم. در این مراسم نیزه بازی و بزکشی انجام می‌شود. همچنین در گوشه گوشه افغانستان نوروز تجلیل می‌شود.

وی درباره آئین نوروز در افغانستان توضیح داد: افغانستان یکی از کشورهای حوزه نوروز است که جشن طبیعت را با شکوه برگزار می‌کند و از دوران باستان این جشن بومی و زایش بهار را با شکوه خاصی مورد تجلیل قرار داده و می‌دهد. در این روزها ترنم آهنگ «بیا بریم به مزار ملأ ممدجان» شنیده می‌شود و مردم از همه گوشه کشور به سوی عروس شهرها، بلخ بامی می‌روند که در مراسم شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بعد از اینکه نوروز تبدیل به جشن حوزه بشری شد و از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شد، این جشن رنگ تازه‌ای پیدا کرده است، گفت: به عنوان سفیر افغانستان در ایران، پیشنهاد می‌کنم به دلیل ارتباط طبیعی نوروز با طبیعت و بهار، این جشن در اکوسیستم طبیعت و حوزه تمدنی ما در نظر گرفته شود و می‌توانیم تغییرات مثبتی در این اقلیم خشک و بی باران به وجود بیاوریم.

همواره دعا و آرزوی مردم حوزه تمدنی نوروز صلح و آرامش در جهان است

سرور بختی، رئیس مؤسسه اکو و نماینده کشور تاجیکستان نیز در این همایش با بیان اینکه نوروز جشن اتحاد مردم‌های منطقه است، تاریخ و سرنوشت ما به هم گره خورده و پیوند این مردم را نمی‌توان اعتراف نکرد گفت: به اعتقاد مورخان، نوروز یکی از قدیمی ترین جشن‌های جهان است که پیام دوستی و محبت دارد و ما نیز به آن اعتقاد داریم.

نماینده کشور تاجیکستان درباره آداب و رسوم مردم این کشور گفت: مردم تاجیکستان هر ساله برای نوروز خانه و کاشانه خود را تمیز می‌کنند، سفره هفت سین و هفت شین می‌چینند و روز و ایام نوروز بهترین لباس‌های خود را می‌پوشند و به سر مزار عزیزانشان می‌روند، افرادی که در طول سال کدورت داشتند، با هم آشتی می‌دهند.

وی ادامه داد: مردم منطقه هرگز دست از تجلیل نوروز دست برنداشته اند و جالب است همه یک آرزو دارند و آن صلح و آرامش و سلامتی برای تمام مردم جهان است و در این روزها امواجی از آرزوهای خوب به آسمان می‌رود.

رئیس مؤسسه اکو افزود: نوروز، روز نو و اندیشه نو است، پس بیایید در این روز و همه روز، بار دیگر دست دوستی، برادری و هم پیمانی به هم بدهیم و اندیشه‌های باطل را دور اندازیم زیرا عروس فصل‌ها، بهار نازنین، به ما این پیام رامی دهد که پس از هر سردی، گرمی در راه است.

در سیاست بین ملت‌ها از آموزه‌های نوروزی الهام بگیریم

‌عابد اکبری، رئیس مؤسسه ابرار معاصر تهران نیز در این همایش با بیان اینکه یکی از رسوم زیبای نوروز، زدودن پلشتی از محیط زندگی است و ما نیز به سمت خویشان می‌رویم و همدلی را در این روزها تمدید می‌کنیم، گفت: پیشنهاد می‌کنم در روزهای منتهی به نوروز، برای ایجاد همدلی و رفع تیرگی‌ها و کدورت‌هایی که در روابط بین کشورها به وجود می‌آید، کشورهای حوزه نوروزی، هرکدام جداگانه سفیر نوروزی به کشورهای یکدیگر اعزام کنند و سفرا همدلی بین ملت‌های منطقه را تجدید کنند.

وی گفت: معتقدم اگر در سیاست بین ملت‌ها از آموزه‌های نوروزی الهام بگیریم، شاید بتوانیم کنار هم روزهای بهتری را سپری کنیم.