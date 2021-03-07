به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی طی امروز و فردا در سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از شمال غرب کشور بارش رخ خواهد داد.

سه‌شنبه برای نوار شمالی بارش خفیف باران، در ارتفاعات البرز ابرناکی با احتمال بارش برف و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

بعدازظهر چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش در این منطقه آغاز می‌شود، پنجشنبه سامانه بارشی ضمن تقویت با حرکت شرق‌سوی خود نوار شمالی و غالب مناطق نیمه غربی کشور را در بر خواهد گرفت.

امروز تا اوایل وقت فردا خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و سواحل دریای خزر به سبب وزش باد شدید مواج پیش‌بینی می‌شود.