پیام تسلیت مولوی فاروقی به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اهل سنت بیرجند به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی و هیأت همراه پیام تسلیتی صادر کرد.

«پیام تسلیت مولوی فاروقی از علمای اهل سنت بیرجند در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با تأسف خاطر اطلاع یافتیم آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شماری از همراهان در سانحه سقوط هلی کوپتر در استان آذربایجان شرقی جان باختند و به شهادت رسیدند که موجب اندوه و تأثر گردید.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به رهبر معظم انقلاب و ملت شریف جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های معظم و بستگان تسلیت عرض نموده و برای شهدای این سانحه غفران الهی و علو درجات را از خداوند متعال خواستارم.