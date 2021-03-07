به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله شعبانی موثق در جمع اعضا بنیاد مهدویت همدان اظهار کرد: هرچه عقل بشر تکمیل‌تر شود بهتر درک می‌کند که بدون حجت خدا به سعادت و عدالت واقعی دست پیدا نمی‌کند

وی با بیان اینکه اگر ظهور با کامل شدن عقل بشر رخ می‌دهد پس باید تمام تلاشمان را برای تقویت عقلانیت در جامعه به کار بگیریم، ادامه داد: در عرصه فرهنگی باید دارای حالت کنشگری باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: باید نسل جوان را با فرهنگ مهدوی و حضرت حجت (عج) آشنا کنیم.

وی اضافه کرد: در برگزاری جشن‌های نیمه شعبان باید از ظرفیت‌های مردمی به نحو احسن استفاده کنیم.

شعبانی با اشاره به اینکه باید در برگزاری جشن‌های ظهور و بروز بیشتری در شهر همدان داشته باشیم، اضافه کرد: شهر همدان دارای ۱۸۰ مسجد است و باید در این ایام با فعال کردن این ظرفیت، فضای شاد و مناسبی در سطح شهر ایجاد کنیم.

وی اظهار کرد: یکی از شرایط ظهور حضرت حجت (عج) مسئله کامل شدن عقل بشر است.