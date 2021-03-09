۶ فعال بحرینی که به صورت غیر قانونی بازداشت شده اند آزاد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک نهاد حقوق بشری با اشاره به بازداشت غیر قانونی ۶ فعال بحرینی، خواهان آزادی آنها شد.

سازمان موسوم به «آمریکایی‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» اعلام کرد ۶ فعال بحرینی با نام های علی مهدی عبد الحسین محمد علیوی، حسن أسد جاسم جاسم نصیف، حبیب حسن حبیب یوسف، علی أحمد علی أحمد فخراوی، محمد أحمد علی أحمد فخراوی و نوح عبدالله حسن احمد حسن العمروم به صورت خودسرانه توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند.

بر اساس این گزارش، فعالان بحرینی مذکور بدون حکم قضایی در بازداشت به سر می برند.

همچنین گزارش شده است که آنها از سوی عناصر بحرینی مورد شکنجه قرار گرفته اند که همین مسأله نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.

پیش از این کمیته مربوط به بازداشت های غیر قانونی وابسته به سازمان ملل از دولت بحرین خواسته بود تا تحقیق کامل و مستقلی را در مورد شرایط این شش نفر انجام دهد.