  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی برگزارمی‌شود

نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی برگزارمی‌شود

نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی یکشنبه ۲۴ اسفندماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم ترخان نویسنده کتاب، محمد فتحعلی‌خانی و سیدمحمدتقی موحد ابطحی به عنوان ناقد برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این نشست، محمدمهدی حکمت مهر است.

نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی، یکشنبه ۲۴ اسفندماه از ساعت ۱۵:۰۰ به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

جهت حضور در این نشست، اینجا کلیک کنید.

کد مطلب 5165529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها