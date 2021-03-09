به گزارش خبرگزاری مهر به اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم ترخان نویسنده کتاب، محمد فتحعلی‌خانی و سیدمحمدتقی موحد ابطحی به عنوان ناقد برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این نشست، محمدمهدی حکمت مهر است.

نشست بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی، یکشنبه ۲۴ اسفندماه از ساعت ۱۵:۰۰ به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

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