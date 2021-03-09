صدقات و نذورات مراسم «برات» به سمت کمک های مومنانه هدایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی اعیاد شعبانیه با بیان اینکه با اشاره به شعائر الهی بیان کرد: شعائر الهی به معنای آیات و نشانه های الهی بوده که حج اوج این شعائر الهی است.

وی بیان کرد: شعائر الهی محدود به مناسک حج نبوده بلکه تمام افعالی که توسط انسان ها انجام و پرچم حضرت حق بلند می شود، در این دسته قرار می گیرد.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه مشکل عالم فاصله داشتن از توحید است، گفت: اگر تقوی قلب ها نباشد، شاعر الهی رخ نمی دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: فعالیت های که برای تعظیم ائمه اعم از برگزاری جلسات جشن ها و عزاداری ها برخواسته از شعائر الهی است.

وی با بیان اینکه حرکت امام حسین (ع) در راستای تعظیم شعائر الهی بوده است، گفت: تمام بشریت مدیون اهل بیت بوده و نسبت به آنها رسالت بزرگی بر دوش دارند.

حجت الاسلام رضایی امام زمان (عج) مانند خورشید پشت ابر بوده که نیاز است گسترده شود، افزود: با توجه به شرایط کرونا، در سال جاری نیمه شعبانی متفاوت در پیش بوده و نیازمند برنامه ریزی های متناسب با زمان است.

وی خواستار تغییر سبک برنامه های تبلیغ شد و اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا، باید برنامه ها به گونه ای باشد که کمترین آسیب ها متوجه تبلیغ شود.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به پیش رو بودن مراسم برات بیان کرد: نیاز است صدقات و نذورات مردم به سمت کمک های مومنانه هدایت شود.

وی خواستار فضاسازی مطلوب شهر در اعیاد و مناسبت های مذهبی شد و گفت: برگزاری کاروان های شادی، پویش دعای فرج، برگزاری مسابقات ویژه ایام شعبانیه مورد توجه قرار گیرد.