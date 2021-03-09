برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام موسی کاظم (ع) در ۲۳ بقعه البرز

حجت الاسلام علی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر (ع) اظهار کرد: در راستای برنامه‌های فرهنگی مذهبی اداره اوقاف و امور خیریه استان البرز از روز گذشته ویژه برنامه‌هایی به مناسبت شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) در ۲۳ بقعه متبرکه به ویژه بقاعی که منتصب به موسی بن جعفر هستند، در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه شب گذشته با حضور عاشقان اهل بیت (ع) دعای توسل در بقاع متبرکه البرز قرائت شد، تصریح کرد: امروز صبح در اکثر بقاع متبرکه به ویژه امامزاده طاهر (ع) آئین غبار روبی و عطر افشانی با رعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز بیان کرد: در امامزاده محمد (ع) و سکینه خاتون (س) که از نوادگان موسی بن جعفر (ع) در منطقه حصارک کرج است با حضور جمعی از ذاکرین و شعرای جوان و مدیحه سرایان اهل بیت (ع) این برنامه برگزار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سفره موسی بن جعفر (ع) برای رفع مشکلات و ریشه کن شدن بیماری منحوس کرونا برپا شد و اطعامی به نام موسی بن جعفر (ع) در میان نیازمندان توزیع خواهد شد.

دشتکی گفت: پویش شام غریبان حضرت موسی بن جعفر (ع) در بقاع متبرکه به خصوص در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) کرج از نوادگان آن امام عظیم الشان است برگزار می‌شود.

برگزاری پویش سراسری هشتگ غربت هفتم

وی با اشاره به برگزاری پویش سراسری هشتگ غربت هفتم، اظهار کرد: سفره مجازی از روز گذشته برپا شده علاقمندان جهت شرکت در این پویش حداکثر سه دقیقه از سخنرانی، دل نوشته، شعر و دکلمه با موضوع شهادت حداکثر سه دقیقه به پیام رسان های وات ساپ یا ایتا به شماره ۰۹۳۵۵۶۳۲۹۷۴ ارسال کنند و به ۷ نفر تبرکا به قید قرعه هدیه نفیس مزین به نام حضرت موسی بن جعفر (ع) تقدیم خواهیم کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز بیان کرد: این برنامه با همکاری مرکز افق آستان مقدس امامزادگان محمد (ع) و سکینه خاتون (س) و اداره امور اوقاف و خیریه شهرستان کرج برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین ویژه برنامه‌ای شام غریبان موسی بن جعفر (ع) با سخنرانی حجت الاسلام میلانی نژاد همراه با مداحی مداحان اهل بیت (ع) در امامزاده محمد (ص) و سکینه خاتون (ع) برگزار خواهیم کرد.

دشتکی با بیان اینکه موسی بن جعفر (ع) در تکامل جنبش علمی اسلام گام‌های بزرگی برداشتند، تصریح کرد: صدها دانشمند، مفسر و محدث از تربیت شدگان آن امام عظیم الشان بودند و دوران ۳۵ ساله ایشان مصادف با اوج قدرت حکومت بنی عباس بود که حضرت نیز به فراخور شرایط حساس وظیفه سنگین امامت و هدایت امت را به بهترین شکل ممکن به دوش کشیدند.

وی خاطر نشان کرد: اگر چه آن دوران با حوادث سهمگین خونینی همچون واقعه شهادت مظلومانه گروهی از آل علی (ع) رو برو گردید اما حضرت لحظه‌ای از وظیفه خطیر خود کوتاهی نکرد و تلاش مستمر را عمدتاً در محورهای مختلف متمرکز ساخت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: فرهنگ اسلام و تبیین و تشریح معارف و احکام الهی در قالب احادیث بلند و کوتاه و پاسخ به سوالات شفاهی و کتبی از تلاش‌های حضرت موسی بن جعفر (ع) بود.

وی با بیان اینکه ایشان درایت زیادی داشتند، اظهار کرد: روش وی آنقدر مؤثر بود که تلاش چشمگیر و جاسوسی‌های مداوم حاکمان عباسی برای به دست آوردن سرنخ اقدامات امام بی نتیجه ماند و امام همچنان موفق و کارآمد به پیش می‌رفت و در اوج اقتدار معنوی و اجتماعی قرار داشت به گونه‌ای که نگاه کل جهان اسلام متوجه ایشان بود.

دشتکی با بیان اینکه هارون رشید برای دستگیری امام به صحنه آمد، تصریح کرد: طی صحنه سازی در کنار قبر رسول خدا به جو سازی علیه ایشان پرداخت و در یک جلالت ظاهری ولی در پرده‌ای از ابهام با تشکیل دو کاروان مختلف از مدینه تبعید و بارها ایشان را به زندان انداخت.

وی متذکر شد: زندان‌های طولانی، طرح‌های پیاپی برای از میان برداشتن امام و سرانجام کشته شدن به دست کارگزاران هارون، تنگناهایی بود که ایشان با آنها روبرو شدند و در آخر در روز ۲۵ رجب سال ۸۸۳ هجری قمری به شهادت رسیدند.