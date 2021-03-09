انتشار ماهیت کامل کارمندان سازمان اطلاعات عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «مجهر الجزیره» لیستی از اسامی کارمندان سازمان اطلاعات عربستان سعودی را منتشر کرد. این سایت، علاوه بر اسامی کارمندان سازمان اطلاعات عربستان، آدرس‌های آنها را نیز با جزئیات کامل در چارچوب یک سند سری و بسیار محرمانه منتشر کرد.

در گزارش این سایت آمده است: رژیم ظالم سعودی مرتکب جنایات وحشیانه ای علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی به ویژه یمن شده است به طوری که ملت عربستان خواهان ساقط کردن این رژیم وحشی است که مظلومان را بازداشت کرده و اعتراضات مردمی را سرکوب می‌کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: معارضان در عربستان به دست کارمندان سازمان اطلاعات این کشور در زندان‌های سری شکنجه می‌شوند. سایت مجهر الجزیره در یک اقدام بسیار مهم توانست اطلاعات بسیار محرمانه مربوط به ماهیت و اسامی کارمندان این سازمان را در کنار شماره تلفن‌های آنها و کدهای ملی و آدرس منازل آنها و همچنین محلی که این افراد در آنجا تحصیل کرده‌اند به دست آورد.

به نوشته این گزارش، انتشار این سند محرمانه هیبت سازمان اطلاعات عربستان را که ریاض به آن می بالد، از بین می‌برد چرا که ارسال پیامک‌هایی از سوی نیروهای مجاهد به گوشی‌های این عناصر اطلاعاتی سعودی می‌تواند به شدت در روحیه آنها تأثیر منفی گذاشته و جنگ روانی علیه آنها به راه اندازد.

لیست اطلاعات یاد شده از ۶۰۰ عناصر سازمان اطلاعات عربستان سعودی در سایت مجهر الجزیره به صورت پی دی اف منتشر شده و قرار است اطلاعات ۲۰ هزار کارمند دیگر نیز به زودی منتشر شود.