نیازمند بیمارستان های سیار هستیم/تقدیر از ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان‌بابایی، در مراسم افتتاح بزرگترین بیمارستان سیار کشور که روز سه شنبه نوزدهم اسفند ۹۹ برگزار شد، اظهار داشت: در هر زمینه‌ای کشور به مشکل خورد، ستاد بلافاصله ورود کرد و کمبودها را چه در زمینه ماسک و کیت تشخیص و تجهیزات پزشکی و تله‌مدیسین و چه در زمینه واکسن کرونا برطرف کرد و همیشه در همه زمینه‌ها پیشتاز بود.

وی افزود: از لحظه آغاز شیوع کرونا در کشور، با همراهی جهادی مخبر و مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، هیچوقت در وزارت بهداشت احساس تنهایی نکردیم.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: کشور ما با توجه به بحران‌ها و بلایای طبیعی متعدد به امکانات سیاری مانند این بیمارستان بزرگ، به شدت نیاز داشت، ما در وزارت بهداشت دنبال وارد کردن مشابه این بیمارستان بودیم اما ستاد اجرایی این خدمت بزرگ را هم به جامعه پزشکی انجام داد که حقاً باید از این خدمت افتخارآمیز قدردانی کنم.