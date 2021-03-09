۳۵۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۷ نفر

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت اخیر دو هزار و ۲۲۲ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۵۲ نفر از این بیماران مثبت قطعی کرونا بوده‌اند، ابراز داشت: ۷۹ نفر از این بیماران در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷۹ بیمار قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه بستری هستند، ادامه داد: از این تعداد ۷۵ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۹۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر هفت بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان باخته‌اند، افزود: از این تعداد تست پنج نفر مثبت کرونا بوده‌اند.