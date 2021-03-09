به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری این سازمان گفت: در حال حاضر بیش از ۳۳۸۰ دستگاه انواع تأسیسات ذخیره سازی محصولات کشاورزی اعم از ساده و مکانیزه به ظرفیت نزدیک به ۳.۳ میلیون تن مشغول خدمت رسانی به قشر مولد محصولات کشاورزی در سطح شبکه بزرگ تعاون روستایی است و در راستای استاندارد سازی مراکز خرید در بیش از ۱۰۹۰ مرکز، خرید و نصب ۴۶۲ دستگاه باسکول دیجیتالی ۶۰ تنی، اجرای ۱۳۵۸۰۰ متر طول دیوارکشی و حدود ۱۶۲۵۰۰۰ مترمربع محوطه سازی بتنی و آسفالتی و در خصوص تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ایجاد بیش از ۲۸۰ واحد انواع صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۰۳ مرکز به تعداد ۲۲۷۱ غرفه که در این زمینه در حال فعالیت هستند.

وی در رابطه با برنامه‌های پیش رو در سال آتی ضمن اشاره به طرح ایجاد روستا بازار در سراسر کشور که توسط معاونت بازرگانی در حال پیگیری است، گفت: دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در راستای همکاری با معاونت مذکور ضمن تهیه دستورالعمل فنی جهت ایجاد ساختمان روستا بازار، لوگو و تابلوی مراکز را جهت یکسان سازی به عنوان الگو پیشنهاد داده است. در این باره مکان‌های پیشنهادی از استان‌ها اخذ و پس از جمع بندی تحویل معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکزی شده است.

مدیرکل دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری در مورد برنامه ریزی طرح‌های سال ۱۴۰۰ نیز گفت: پیگیری جذب اعتبارات از محل تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد ۳۲ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در راستای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، ایجاد و توسعه انبارهای مکانیزه و انبارهای چند منظوره به ظرفیت ۴۰ هزارتن، ایجاد ۴۰۶ غرفه انواع بارانداز و مراکز عرضه مستقیم کالا جهت صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد، تجهیز و استاندارد سازی ۵۹ مرکز خرید در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقا ۱۶۰۰۰ متر مربع فروشندگی‌های مواد نفتی به جایگاه از جمله برنامه‌های این دفتر برای سال آینده است. همچنین برای تعمیر و نگهداری انبارهای با قدمت بالای ۳۰ سال و ساختمان‌های اداری بیش از سی سال (با توجه به قدمت اغلب ساختمان‌های اداری قبل از انقلاب و گسترش شهرستان‌ها) که نیاز به تعمیر و بازسازی آنها احساس می‌شود، پیشنهاد شده است.