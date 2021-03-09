به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شیوع کرونا باعث تغییر شکل بسیاری از کسب و کارها شده است و برخی از برنامه‌ها و جشنواره‌ها را لغو کرده است.

وی اضافه کرد: جشنواره مجازی نوروز ۱۴۰۰ به خاطر محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و ممنوعیت برگزاری جشنواره فروش بهاره به منظور فروش اینترنتی علاوه بر فروش فیزیکی برای واحدهای صنفی اجرا می‌شود.

رئیس اداره اصناف و امور تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خواستار ثبت‌نام صنوف استان بوشهر در جشنواره مجازی نوروز شد و بیان کرد: ثبت نام در این جشنواره رایگان است.

وی از تسهیل و تسریع اتصال واحدهای صنفی به فروشگاه‌های اینترنتی دارای سکوی فروش در این جشنواره خبر داد و اضافه کرد: حمل رایگان، امکان مقایسه بین کالاها و فروشگاه‌ها و ایجاد صفحه ویژه از مزایای این جشنواره است.

کشاورز خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ها نیز به منظور اعمال نظارت بر واحدهای صنفی عضو کارتابل ویژه‌ای خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف امکان غیرفعال کردن آن واحد را خواهند داشت.