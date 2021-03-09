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۱۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۴۰

رئیس اداره اصناف صمت بوشهر:

صنوف استان بوشهر در جشنواره مجازی نوروز ثبت‌نام کنند

صنوف استان بوشهر در جشنواره مجازی نوروز ثبت‌نام کنند

بوشهر- رئیس اداره اصناف و امور تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: صنوف استان بوشهر در جشنواره مجازی نوروز ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شیوع کرونا باعث تغییر شکل بسیاری از کسب و کارها شده است و برخی از برنامه‌ها و جشنواره‌ها را لغو کرده است.

وی اضافه کرد: جشنواره مجازی نوروز ۱۴۰۰ به خاطر محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا و ممنوعیت برگزاری جشنواره فروش بهاره به منظور فروش اینترنتی علاوه بر فروش فیزیکی برای واحدهای صنفی اجرا می‌شود.

رئیس اداره اصناف و امور تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خواستار ثبت‌نام صنوف استان بوشهر در جشنواره مجازی نوروز شد و بیان کرد: ثبت نام در این جشنواره رایگان است.

وی از تسهیل و تسریع اتصال واحدهای صنفی به فروشگاه‌های اینترنتی دارای سکوی فروش در این جشنواره خبر داد و اضافه کرد: حمل رایگان، امکان مقایسه بین کالاها و فروشگاه‌ها و ایجاد صفحه ویژه از مزایای این جشنواره است.

کشاورز خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ها نیز به منظور اعمال نظارت بر واحدهای صنفی عضو کارتابل ویژه‌ای خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف امکان غیرفعال کردن آن واحد را خواهند داشت.

کد مطلب 5165756

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    نظرات

    • محسن جاسمی IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
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      پاسخ
      چرا تا حالا پول سوخت مرزنشی به ما تعل نگرفته باید کجا پیگیر باشیم

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