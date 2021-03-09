خلع ید۸۹۱هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی به ارزش۴۶۳میلیاردتومان

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با اشاره به قانون جامع حدنگار و تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر اجرای کامل آن اظهار داشت: در راستای اجرای کامل قانون جامع حدنگار در استان اقدامات بسیار مناسبی انجام شده و خوشبختانه عملکرد استان طی یازده ماه گذشته در این خصوص مقبول است.

وی افزود: طی سال جاری ۸۹۱ هکتار از اراضی ملی به ارزش مالی ۴۶۳ میلیارد تومان خلع ید و به دولت بازگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: در کنار این موضوع ۲۸۳ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان توسط شرکت آب منطقه‌ای استان و مشارکت دیگر اعضای شورای حفاظت ر رفع تصرف شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از طریق قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۸۸ هکتار از اراضی زراعی تغییر کاربری یافته به حالت زراعی برگردانده شده‌اند.

خلیل الهی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای دقیق قانون جامع حدنگار، تا به امروز یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت شده که از این میزان یک میلیون ۲۰۰ هزار هکتار مربوط به یازده ماهه سال جاری است.

وی با تاکید بر بهره‌مندی از ظرفیت گشت‌های بسیج به منظور شناسایی تغییرات کاربری، خاطرنشان کرد: بحث‌های تغییر کاربری غیرمجاز باید آسیب شناسی شده و راهکارهای لازم برای پیشگیری از این موضوع ارائه شود.