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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۲۳:۱۸

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

تراکنش‌های سال ۹۳ به بعد در حال بررسی است!

تراکنش‌های سال ۹۳ به بعد در حال بررسی است!

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: تراکنش‌های سال ۹۳ و بعد از آن در حال رسیدگی است و در این روند ملاک عمل، اظهارات مکتوب مودیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی، گفت: به محض اینکه بانک مرکزی رفع تعهد ارزی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند ما مکلف به استرداد مالیات بر ارزش افزوده هستیم.

وی گفت: بر همین اساس و برای تسریع در پرداخت‌ها ادارات مالیاتی مکلف شده‌اند پس از دریافت مستندات رفع تعهد ارزی، در مدت یک ماه ۸۰ درصد این مبالغ را بصورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت کنند.

مسیحی همچنین درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عنوان کرد: تراکنش‌های سال ۹۳ و بعد از آن در حال رسیدگی است و در این روند ملاک عمل، اظهارات مکتوب مودیان است.

کد مطلب 5167269

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