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۲۱ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۵۳

وزیر خارجه ترکیه:

آنکارا حامی صلح در افغانستان و عادی سازی روابط در خلیج فارس است

آنکارا حامی صلح در افغانستان و عادی سازی روابط در خلیج فارس است

وزیر خارجه ترکیه در جریان نشست خبری امروز خود ضمن اعلام حمایت کشورش از ایجاد صلح در افغانستان، از عادی سازی روابط میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه طی سخنانی از حمایت آنکارا در خصوص روند صلح افغانستان و عادی سازی روابط میان کشورهای عربی در منطقه خلیج فارس خبر داد.

بر اساس این گزارش، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که برای برگزاری نشستی سه جانبه با همتایان قطری و روسیه‌ای خود به دوحه، پایتخت قطر سفر کرده، همچنین در خصوص مواردی همچون مساله سوریه و روند صلح در این کشور با همتایان خود به گفتگو پرداخت.

وی همچنین طی سخنانی مدعی شد که آنکارا از پیوستگی مرزهای سوریه، حمایت از شهروندان این کشور و مبارزه علیه تروریسم حمایت می‌کند.

چاووش اوغلو که این سخنان را در جریان کنفرانس خبری مشترک خود با وزرای خارجه روسیه و قطر در دوحه مطرح می‌کرد، ضمن خبر دادن از مشورت با همتایان قطری و روس خود در خصوص موضوع سوریه، گفت: جدا از هماهنگی‌هایی که با دولت بشار اسد در حال انجام است، جامعه بین المللی باید به دنبال راه‌هایی برای همکاری با سوری‌ها باشد.

وی همچنین در بخش دیگری از این کنفرانس خبری، با اشاره به نیاز کشورش به تأمین سامانه‌های دفاعی نظامی گفت: ما نیاز به تأمین سامانه‌های دفاعی بیشتر داریم و ترکیه به عنوان یک کشور مستقل حق تأمین آنها را از منابع مختلف برای خود محفوظ می‌داند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه در پاسخ به سوالی در خصوص مخالفت واشنگتن با خرید سامانه دفاعی اس – ۴۰۰ توسط آنکارا افزود: اما هیچکس نباید ترکیه را به خاطر این اقدام مورد سرزنش و انتقاد قرار دهد.

کد مطلب 5167384

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    نظرات

    • سهند IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
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      پاسخ
      با این وصف ترکیه از مبارزه گروه‌های مقاومت با خودش حمایت میکند!!!

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