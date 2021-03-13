بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز شنبه - ۲۳ اسفند - با میانگین ۸۵ در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد اما هم اکنون در نخستین ساعات امروز شاخص کیفی هوای این کلانشهر افزایش یافته و با میانگین ساعتی ۱۱۱ بر مدار (نارنجی) و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.



وی با اشاره به وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش دائم آلودگی شهر اصفهان، افزود: کیفیت هوا صبح امروز در میدان احمدآباد با شاخص ۱۱۰، خیابان استانداری با شاخص ۱۱۱، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۱۹، خیابان رودکی با شاخص ۱۲۰ و کردآباد با شاخص ۱۴۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان، اضافه کرد: کیفیت هوا در ایستگاه میدان انقلاب با شاخص ۶۰، خیابان فرشادی با شاخص ۷۶، رهنان با شاخص ۶۵، خیابان کاوه با شاخص ۷۷، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۵۶ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۷۹ در وضعیت (زرد) سالم است.

صادقیان با اشاره به کیفیت هوای شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان نیز، گفت: امروز شاهین شهر با میانگین ۷۸ و شهر سجزی با میانگین ۹۳ در شرایط سالم است؛ همچنین داده‌های ایستگاههای سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.