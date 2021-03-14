مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم/توزیع میوه شب عید در بازار

محمد دره وزمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه کالاهای اساسی و نیاز اولیه مردم از جمله شکر، قند، روغن، برنج و میوه شب عید به اندازه کافی در سطح کشور تولید شده و هیچ کمبودی وجود ندارد.

وی افزود: روغن جامد درماه‌های گذشته به دلیل نبود قوطی روغن کمبود داشت که اکنون این مشکل نیز حل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان خاطر نشان کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ از ۱۵ بهمن آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده با هدف کنترل قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و در قالب این طرح گشت‌های نظارتی در دو نوبت صبح و بعدازظهر بر بازار نظارت دارند.

دره وزمی در ادامه سخنان خود از تأمین میوه شب عید استان خبر داد و گفت: امسال قیمت میوه شب عید به دلیل شیوع کرونا بیشتر شده، به طوری‌که قیمت یک کیلوگرم پرتقال از ۴۲ هزار ریال سال گذشته به ۱۰۵ هزار ریال در سال جاری افزایش یافته است.

وی افزود: سیب شب عید در سال گذشته ۴۰ هزار ریال عرصه شد که نرخ امسال این میوه ۹۰ هزار ریال اعلام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اعلام کرد: طی روزهای آتی ۶۵۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب در بازار استان توزیع می‌شود.