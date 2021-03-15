آغاز رزمایش نوروزی پلیس لرستان با به کارگیری بیش از ۴۲۰۰ نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه از امروز فعالیت قرارگاه امام علی (ع) و عملیات نوروزی پلیس استان با برگزاری مراسم صبحگاه مشترک شروع شد، اظهار داشت: سازمان‌های خدماتی و امدادرسانی از جمله هلال احمر، اورژانس و… نیز در این عملیات مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه این رزمایش به مدت ۱۶ روز در دو شیفت کاری اجرا می‌شود، تصریح کرد: تقریباً ۴ هزار و ۲۳۵ نفر عوامل انتظامی در قالب این طرح فعال هستند.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه امسال هم به دلیل شرایط شیوع کرونا مردم سفر نمی‌کنند و توصیه شده سفر هم صورت نگیرد، افزود: پلیس نیز مدتی است از چند نقطه ورودی‌های استان را بسته است و از تردد خودرو غیربومی جلوگیری می‌شود، افزود: برخی از خودروهای با پلاک غیربومی که مشاهده می‌شود نیز کسانی هستند که در استان زندگی می‌کنند اما به طور مثال خودرو خود را از شهر دیگری خریداری کرده‌اند؛ ما از این افراد نیز می‌خواهیم هرچه سریع‌تر پلاک خود را تعویض کنند.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه ۵۴۵ وسیله نقلیه را برای اجرای عملیات نوروزی به کار گرفته‌ایم و یگان‌های ویژه ما نیز در پارک‌ها و محلات مستقر می‌شوند تا در ایام پایانی سال مشکلی در نظم شهر ایجاد نشود، گفت: از ظرفیت پلیس افتخاری نیز در اجرای این طرح بهره گرفته می‌شود.

وی یادآور شد: ظرفیت ۶۱۶ نفر از پرسنل پلیس راه نیز در کنترل گردنه‌ها و جاده‌ها به کار گرفته می‌شود.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه ناوگان خودرویی را ۸۵ درصد نو کرده‌ایم و خودروهای بنز و مگان را نیز از رده خارج کرده‌ایم، تصریح کرد: به مجموعه تجهیزات پلیس راه و راهور استان ۴۲ دستگاه خودرو شاسی از جمله تویوتا و… اضافه شده است.