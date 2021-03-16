دبیر: کشتی نیاز به ۸۰ میلیارد بودجه دارد/ چانه بودجه ورزش کم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مورد اینکه روند برگزاری مسابقات انتخابی به چه صورت خواهد بود گفت: با توجه به نظر کادر فنی انتخابی‌ها به صورت درون اردویی و اعزام به مسابقات بین المللی خواهد بود و به عنوان مثال یکی از انتخابی‌های تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۷۷ کیلوگرم بود که گرایی توانست در اوکراین مقابل کاویانی نژاد به برتری دست یابد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم جام تختی را برگزار کنیم، احتمال این موضوع وجود دارد که در چند وزن انتخابی ما در جام تختی انجام شود و در ادامه رقابت‌های بین المللی لهستان نیز برای انجام انتخابی مدنظر است.

دبیر تأکید کرد: در تمامی اوزان نباید هیچ گره‌ای به منظور مشخص شدن نفر اعزامی به المپیک باشد و همه باید از کانال انتخابی گذر کنند و اگر کار در وزنی گره خورد، حتماً مسابقات درون اردویی مدنظر خواهد بود و سیاست فدراسیون این است که تمامی کشتی گیران باید در مسابقات انتخاب شوند اما این مسابقات می‌تواند اعزام به رقابت‌های بین المللی یا رقابت‌های درون اردویی باشد.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه نباید همیشه تیم بزرگسالان را دید گفت: به نظر من مشکل اصلی کشتی کشور برخی رؤسای هیأت کشتی و مربیان بی دانش است. ما در راه آماده سازی رده‌ی سنی پایه و رساندن آنها به رده‌های بزرگسالان با مشکلات زیادی از این نظر روبرو هستیم و از شما می‌خواهم این موارد را به دقت رصد کنید.

وی ادامه داد: در این مورد باید انستیتو کشتی فعال شود و مربیان فعال را شناسایی کند و اینکه وضعیت مربیان کشتی سامان دهی نشده، تقصیرش بر گردن انستیتو است.

دبیر در مورد برنامه‌های فدراسیون در سال آینده و چالش‌های پیش رو گفت: در فروردین ماه چندین اعزام را پیش رو داریم که این اعزام‌ها حداقل پنج و نیم میلیارد پول می‌خواهد.

وی ادامه داد: ما در واقع دو فدراسیون را اداره می‌کنیم چراکه دو تیم آزاد و فرنگی را داریم و برای رقابت‌های گزینشی و قهرمانی آسیا باید بیش از ۵۰ نفر را به مسابقات اعزام کنیم که هزینه ثبت نام آنها در این مسابقات به ارز خارجی است و مبلغ بسیار زیادی را باید از این بابت هزینه کنیم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: به طور مثال ما برای ثبت نام کشتی گیران در مسابقات بین المللی اوکراین حدود ۳۳ هزار یورو هزینه کردیم و این مبلغ برای رقابت‌های گزینشی و قهرمانی آسیا بیش از ۹۱ هزار یورو است.

دبیر با اشاره به این موضوع که هنوز موفق به تهیه پول برای اعزام تیم‌ها به مسابقات نشده گفت: در این مورد جلساتی را با مسئولان وزارت ورزش داشتیم اما باید بگویم که چانه بودجه ورزش کم بسته شده و آنها نیز نهایت لطف خود را به ما دارند اما با این بودجه نمی‌توان از پس مخارج کشتی برآمد.

وی با تقدیر از زحمات وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک گفت: از سلطانی فر، صالحی امیری و علی نژاد به جهت اینکه همیشه از کشتی حمایت کرده‌اند تشکر می‌کنم اما همانطور که گفتم چانه بودجه ورزش کم است و به تبع آن بودجه کشتی نیز کم است و با توجه به اینکه قیمت دلار از ۳ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده، با ۱۴ یا ۱۵ میلیارد نمی‌توان از پس مخارج کشتی برآمد و کشتی حداقل به ۸۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

دبیر با اشاره به بدهی‌های فدراسیون گفت: به لطف خدا توانستیم از حدود ۶۰ میلیارد بدهی فدراسیون، بیش از ۹۰ درصد آن را تسویه کرده‌ایم و امیدوارم که بتوانیم حدود ۵ میلیارد بدهی باقی مانده را نیز تسویه کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی صندوق حمایت از کارمندان گفت: با کمک از بخش خصوصی، صندوقی به جهت رفاه کارکنان فدراسیون راه اندازی شد که هم اکنون ۵۰ میلیون وام قرض الحسنه را از طریق بانک رسالت می‌توانند دریافت کنند و در تلاش هستیم که با بالا بردن موجودی این صندوق، میزان مبلغ وام را نیز افزایش دهیم.

رئیس فدراسیون در مورد اهم برنامه‌های کشتی کشور در مدت زمان باقی مانده تا المپیک توکیو تصریح کرد: حضور در مسابقات گزینشی و قهرمانی آسیا در قزاقستان، حضور در تورنمنت‌های دانکلوف و نیکولاپتروف بلغارستان، شرکت در مسابقات گزینشی جهانی در صوفیه بلغارستان در صورت کسب نشدن تمامی سهمیه‌ها و حضور در رقابت‌های بین المللی زیلکوفسکی و پیت لاسینسکی لهستان از برنامه‌های اصلی ما پیش از حضور در المپیک است.

وی ادامه داد: برنامه‌ی بنده و حمید سوریان این است که بیشتر در اردوهای تیم‌های ملی حضور پیدا کنیم و احتمال این را دارد که حتی چند روز در اردو نیز به صورت شبانه روزی باشیم، تا بتوانیم مشکلات کشتی گیران را بهتر حل کنیم، ضمن اینکه از لحاظ انگیزشی به ملی پوشان کمک کنیم.

دبیر گفت: کشتی گیران قطعاً از نظر اخلاقی برای من متفاوت هستند اما از نظر فنی هیچ دخالتی ندارم و معتقدم که باید عدالت رعایت شود و تمامی کشتی گیران از راه انتخابی به تیم ملی برسند.

وی در مورد حاشیه‌های پیش آمده برای تیم ملی بزرگسالان گفت: غلامرضا محمدی و علیرضا رضایی امروز جلسه آشتی کنان دارند، معتقدم در این زمان باقی مانده تا المپیک همه ما باید از کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی حمایت کنیم تا تیم‌های ملی ما بدون هیچ حاشیه و مشکلی در بازی‌های المپیک حاضر شوند.

دبیر در پایان در مورد سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان گفت: پژمان درستکار را به عنوان یکی از ۳ مربی برتر کشتی آزاد ایران قبول دارم اما خودش با توجه به اینکه بیشتر اعضای تیم ملی جوانان در اردوی تیم بزرگسالان حضور دارند و اینکه حکم یکساله سرمربیگری اش به اتمام رسید، به خاطر حفظ منافع کشتی از ما خواست که در این سمت حضور نداشته باشد و به احتمال زیاد محسن کاوه مسئولیت این کار را برعهده خواهد گرفت.