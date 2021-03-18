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۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۳۸

مدیرتعاون روستایی آذربایجان غربی؛

اجرای طرح عرضه مستقیم سیب درختی در آذربایجان غربی آغاز شد

اجرای طرح عرضه مستقیم سیب درختی در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه - مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: طرح عرضه مستقیم سیب درختی با نرخ مصوب توسط باغداران استان در تعدادی از غرفه های کلانشهر تهران و ارومیه در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی طرح عرضه مستقیم میوه استان اظهار کرد: مسئولیت تنظیم بازار میوه شب عید امسال به‌عهده وزارت صمت است و مباشرین این سازمان از قبل میوه را ذخیره‌سازی کرده و عرضه آن در ایام پایانی سال در حال اجراست.

وی ادامه داد: اما پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تعدیل قیمت میوه در بازار و کاهش شکاف قیمت تولید و عرضه و بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی نیز به این عرصه ورود پیدا کرد تا در کنار طرح تنظیم بازار میوه شب عید سازمان صمت، در تعدیل قیمت میوه در بازار نقش ایفا کند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: دراین طرح باغداران عضو تشکلهای تعاونی با عرضه مستقیم میوه با کیفیت مناسب و با قیمت مصوب به مصرف کننده اقدام نموده اند.

وی یادآور شد: در این طرح سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در هماهنگی با سازمان‌های ذیربط صرفاً با ارائه غرفه میادین بازار روز میوه، فضا و محوطه سازمان‌های دولتی و پایگاه‌های بسیج مساجد در تهران برای باغداران و سورتینگ داران و بدون یارانه دولتی اقدام و بخش خصوصی با عرضه مستقیم میوه به تعدیل قیمت در بازار مبادرت نموده است.

وی تصریح کرد: محدودیتی برای عرضه میوه در بازار وجود نداشته و این طرح فعلاً تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد و برای اینکه باغداران بتوانند محصول تولیدی خود را به فروش برسانند درخواست شده این طرح تا نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته باشد.

در ادامه مسئولان حاضر در جلسه به برخی از مشکلات مرتبط در این زمینه اشاره کردند و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز از مسئولان ذیربط خواستار تسریع در رفع مشکلات موجود و تسهیل تردد و واگذاری غرفه مناسب به باغداران استان جهت عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار کلانشهر تهران شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح فرصت مناسبی برای فروش محصولات ذخیره شده باغداران استان با قیمت مناسب فراهم کند.

کد مطلب 5172489

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