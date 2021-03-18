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۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۵۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

افزایش مبتلایان کرونای انگلیسی در هرمزگان نگران کننده است

افزایش مبتلایان کرونای انگلیسی در هرمزگان نگران کننده است

بندرعباس - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: ۵۰ درصد مبتلایان شناسایی شده جدید در هرمزگان از نوع کرونای انگلیسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با بیان اینکه روز گذشته دومین فوتی کرونای جهش یافته انگلیسی در هرمزگان به ثبت رسید، افزود: همچنین ۲۸ مورد جدید مبتلا به کرونای انگلیسی در هرمزگان شناسایی شد و شمار مبتلایان به این بیماری در استان به ۱۸۳ نفر رسید.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان به کرونای انگلیسی در استان، ۷۶ بیمار در بندرعباس، ۲۷ بیمار در قشم ۱۹، بندرخمیر ۲۱، پارسیان ۱۶، بندرلنگه ۱۹، حاجی آباد ۱۱، میناب ۸، رودان ۳ و در بستک دو نفر ثبت شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه اکنون شمار کل جان باختگان کرونا در استان به ۱۰۴۲ نفر رسیده است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۷۹ هزار آزمایش کرونا در استان گرفته شده و اکنون از ۹۸ بیمار کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان، ۲۵ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۵ نفر از آنها وخیم است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد مبتلایان شناسایی شده جدید در هرمزگان از نوع کرونای انگلیسی است، اضافه کرد: از هر صد آزمایش کرونا، ۱۳ درصد آن مثبت است.

نوروزیان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد کارکنان بهداشت و درمان، واکسن دریافت کرده‌اند و واکسن انستیو پاستور نیز اوایل سال آینده دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در هر شرایطِ رنگی کرونا، شیوه نامه‌های بهداشتی رعایت شود، افزود: شمار مبتلایان کرونای انگلیسی نگران کننده است و شناسایی آن‌ها جز با آزمایش تخصصی فنی امکان پذیر نیست.

بر اساس رنگ بندی اعلام شده، در نوروز رفت و آمد به هرمزگان جز شهر بندرخمیر ممنوع نیست و همراه داشتن آزمایش منفی کرونا برای سفر به هرمزگان کفایت می‌کند.

کد مطلب 5172648

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