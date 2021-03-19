به گزارش خبرگزاری مهر، پویا محمودیان بیان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تلاشهای فراوان معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی و همچنین پیگیریهای دکتر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آئیننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیئتوزیران تصویب شد. با امضای معاون اول رئیسجمهوری نیز آئیننامه فوق به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
معاون صنایعدستی با اشاره به موضوعات مربوط به این آئیننامه، افزود: عمده موضوعات این آئیننامه در رابطه با تمامی مجوزهای حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور همچنین مباحث نظارتی و رسیدگی به تخلفات است.
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