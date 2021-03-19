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۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ۵:۴۴

ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از فعالان صنایع دستی

ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از فعالان صنایع دستی

معاون صنایع‌دستی از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی کشور و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا محمودیان بیان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تلاش‌های فراوان معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و همچنین پیگیری‌های دکتر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیئت‌وزیران تصویب شد. با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری نیز آئین‌نامه فوق به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

معاون صنایع‌دستی با اشاره به موضوعات مربوط به این آئین‌نامه، افزود: عمده موضوعات این آئین‌نامه در رابطه با تمامی مجوزهای حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور همچنین مباحث نظارتی و رسیدگی به تخلفات است.

کد مطلب 5172817
فاطمه کریمی

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