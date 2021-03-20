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۳۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۳۴

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

تردد در محورهای هراز و فیروزکوه روان است

تردد در محورهای هراز و فیروزکوه روان است

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و فیروزکوه روان است.

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت عادی و روان است.

وی افزود: در محور امام رضا (ع) و آزادراه حرم تا حرم و دیگر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران نیز هم اکنون ترافیک روانی دارد و تردد بدون هیچ مشکلی در جریان است.

کهریزی با تاکید بر پرهیز از سفر به دلیل شرایط کرونایی گفت: با در خانه ماندن و پرهیز از سفرهای غیرضروری می‌توانیم، بر ویروس منحوس کرونا پیروز شویم.

کد مطلب 5173607

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