تردد در محورهای هراز و فیروزکوه روان است

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت عادی و روان است.

وی افزود: در محور امام رضا (ع) و آزادراه حرم تا حرم و دیگر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران نیز هم اکنون ترافیک روانی دارد و تردد بدون هیچ مشکلی در جریان است.

کهریزی با تاکید بر پرهیز از سفر به دلیل شرایط کرونایی گفت: با در خانه ماندن و پرهیز از سفرهای غیرضروری می‌توانیم، بر ویروس منحوس کرونا پیروز شویم.