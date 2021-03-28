۳۷۲۰ بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری فارس انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب امیری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: به منظور تشدید نظارت‌های ویژه برای کنترل کیفیت خدمات در تأسیسات و مؤسسات گردشگری استان در سال گذشته ۳ هزار و ۷۲۰ بازدید انجام شد.

وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۶۰۸ مورد بازدید و نظارت بر واحدهای اقامتی، تعداد ۲۶۸ مورد نظارت بر رستوران‌ها و واحدهای پذیرایی بین‌راهی، تعداد یک هزار و ۱۲۴ مورد بازدیدهای نظارتی از دفاتر خدمات مسافرتی و تعداد ۷۲۰ مورد بازدید از واحدهای اقامتی موقت شامل کمپ‌ها، مهمانسراها، خانه مسافرها و سایر مراکز اقامتی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه بازرسی و نظارت‌ها در قالب تیم‌های نظارتی در سطح استان صورت گرفته است، اضافه کرد: در اقدامات نظارتی از واحدهای اقامتی و پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و سایر تأسیسات گردشگری ۱۰ مورد تشویق، ۴۰ مورد تذکر و ۱۰ فقره اخطار کتبی اعلام‌شده است.

امیری از تعلیق و لغو شدن ۲۴ واحد از دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی خبر داد و افزود: این بازرسی‌ها با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی استان از جمله اداره بهداشت، اماکن عمومی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی به‌عمل‌آمده است.

وی تصریح کرد: تمام تأسیسات گردشگری ارائه‌کننده خدمات به گردشگران در طول سال به‌صورت روزانه مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته‌اند.