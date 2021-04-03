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۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ۱۸:۴۱

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی:

عاملان خرید و فروش اشیای قدیمی در ملکان دستگیر شدند

عاملان خرید و فروش اشیای قدیمی در ملکان دستگیر شدند

تبریز- فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی گفت: دو نفر از عاملان خرید و فروش اشیای قدیمی در شهرستان ملکان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاظم داداشی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دنبال گزارش دریافتی در پایگاه حفاظتی این یگان مستقر در ملکان در خصوص خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی در این شهرستان، اقدامات لازم با هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان انجام شد.

وی به کشف و ضبط شیء قدیمی توسط نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی ملکان با همکاری نیروی انتظامی شهرستان اشاره و اضافه کرد: در این عملیات مشترک، شیء قدیمی کشف و ضبط و در راستای اعلام نظر کارشناسی به اداره‌کل میراث فرهنگی تحویل داده شد و متعاقب آن عاملان نگهداری و خرید و فروش آن به عنوان متهم، دستگیر و به همراه شیء مکشوفه به مراجع قضائی ارجاع داده شدند.

داداشی گفت: مردم استان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با تماس شماره ۰۹۶۶۲، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، اطلاع دهند.

کد مطلب 5180414

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