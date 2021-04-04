کاربردی ترین مصالح برای ساختمان سازی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لازم به ذکر است که بلوک‌ها به انواع مختلفی دسته بندی می‌شوند و هر یک متناسب با ویژگی‌هایی که دارند از مواد اولیه متفاوتی ساخته می‌شوند. یکی از مهمترین نکاتی که در هنگام خرید بلوک باید به آن توجه داشته باشید را می‌توان کیفیت بلوک‌ها دانست. طبیعتاً در صورتی که مواد اولیه به درستی با یکدیگر مخلوط شده و از دستگاه‌های مناسب برای ساخت بلوک استفاده شود کیفیت محصولات نیز بالاتر خواهد بود. قیمت سیمان از جمله مهمترین موارد حائز اهمیت است و توصیه می‌کنیم که تنها قیمت را ملاک خرید خود قرار ندهید و مصالح شرکت‌های مختلف را بر حسب کیفیت مقایسه کنید. اما قبل از هر چیزی بهتر است با انواع بلوک‌ها آشنایی داشته باشید تا امکان انتخاب بهترین مورد وجود داشته باشد. کارشناسان مجرب و باتجربه شهر بتن با کلیه سلایق مردم آشنایی داشته و به همین دلیل خدمات مناسب را در اختیارتان قرار خواهند داد. در ادامه با ما باشید:

کیفیت شهر بتن

کیفیت حرف اصلی را در محصولات بتنی خواهد زد و در هنگام خرید حتماً باید به این مورد دقت داشته باشید. شهر بتن از بهترین و باکیفیت ترین مصالح برای ساخت بلوک و کلیه محصولات خود استفاده می‌کند. توجه داشته باشید که محصولات این شرکت در درجه بندی‌های مختلف ارائه شده اند و می‌توانید از میان آنها بهترین مورد را انتخاب کنید.

انواع بلوک ساختمانی

بلوک‌های ساختمانی تنها در بلوک‌های قدیمی خلاصه نمی‌شوند و امروزه شاهد ارائه انواع اقسام مختلف بلوک‌ها هستیم. یکی از اصلی ترین مواردی که سبب تمایز بلوک‌ها شده، کیفیت و خلوص بلوک است. در صورتی که یکی از مواد اولیه بلوک کمتر از حد مشخص شده باشد طبیعتاً کیفیت محصول نیز پایین‌تر خواهد بود. شکل کلی بلوک از دیگر مواردی است که سبب تمایز بلوک‌ها خواهد شد. برخی از بلوک‌ها دارای محفظه‌هایی بر روی خود هستند و برخی ساختاری یک تکه دارند. در حالت کلی نیز انواع بلوک‌ها به دو نوع سنگین و سبک دسته بندی می‌شوند که بلوک‌های سبک امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. شاید اندازه بلوک برایتان مهم باشد، بلوک‌ها از نظر اندازه نیز با یکدیگر تفاوت دارند. شرکت ما اقدام به تولید انواع اقسام بلوک‌های مختلف کرده و می‌توانید با کیفیت ترین ها را از آن خریداری نمائید.

بلوک aac چه ویژگی‌هایی دارد؟

یکی از پرکاربردترین انواع بلوک‌ها را می‌توان بلوک aac دانست. این نوع بلوک‌ها از جمله بلوک‌های سبک به شمار می‌روند و به دلیل ساختار بدون درز و شیاری که دارند در بخش‌های مختلفی از ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت بلوک aac به دلیل اینکه از موارد مختلفی تشکیل شده، متفاوت خواهد بود. این بلوک‌ها دارای ذرات هوا در داخل خود است و به همین دلیل به عنوان عایق حرارتی و صوتی نیز از آن استفاده می‌شود. بلوک‌های aac در اندازه‌های مختلف تولید و ارائه می‌شوند و اصلی ترین متغیر آن، میزان ضخامت بلوک است که مقاومت دیوار را نشان می‌دهد. البتا بلوک aac را نمی‌توان برای دیوارهای باربر استفاده کرد چرا که مقاومت و استحکام پایینی داشته و ممکن است تحمل فشار زیاد را نداشته باشد.

قیمت بلوک aac

قیمت بلوک aac به موارد مختلفی بستگی دارد و به همین دلیل نمی‌توان رقم خاصی برای آن در نظر گرفت. در حالت کلی بلوک‌های aac به دلیل مواد اولیه و همچنین پروسه زمان بری که برای تولید دارند میزان قیمت بالایی هم خواهند داشت و در صورتی که تمایل به خرید آنها داشته باشید هزینه بیشتری از بلوک‌های معمولی باید پرداخت کنید. اما گران بودن قیمت بلوک‌ها به دلیل کیفیت بالا و کاربردی که دارند معقول است و می‌توانید برای بسیاری از مصارف ساختمانی خود اقدام به خرید آنها نمائید. شرکت‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی برای محصولات خود در نظر می‌گیرند و شهر بتن به منظور جلب رضایت مشتریان خود، اقدام به ارائه محصولات با بهترین قیمت‌ها نموده است و می‌توانید باکیفیت ترین محصولات را با قیمت‌های مناسب خریداری کنید. پیشنهاد ما به شما بررسی قیمت روان کننده و قیمت زودگیر کننده است.

نیوجرسی چیست؟

نیوجرسی شاید کمتر به گوشتان خورده باشد اما این نوع سازه بتنی که می‌توان آن را در زمره بلوک‌ها قرار داد از جمله اقلام پرکاربرد به شمار می‌روند. تابحال به جداکننده‌های اتوبان توجه کرده اید؟ سازه‌های بتنی که اتوبان را به دو بخش رفت و برگشت تقسیم می‌کنند نیوجرسی نامیده می‌شوند. نیوجرسی‌ها کاربردهای دیگری نیز دارند. این نوع بلوک‌ها برای مشخص کردن حد و مرز، مشخص کردن زمین پلمپ شده، جدا کردن بخش‌های مختلف و… نیز استفاده می‌شوند. به عبارتی؛ نیوجرسی‌ها بلوکی هستند که به صورت تکی مورد استفاده قرار گرفته و نقش دیوار کوتاه را خواهند داشت. قیمت نیوجرسی بتنی تحت تأثیر عوامل متعددی است که اصلی ترین آن میزان کیفیت کار است. نیوجرسی‌های بتنی ساختاری بسیار مقاوم‌دارند و به همین دلیل محبوبیت بسیاری در میان مردم کسب کرده اند. نیوجرسی‌ها را می‌توانید در انواع اندازه‌های مختلف مشاهده کرده و متناسب با نیاز خود نسبت به خرید اقدام کنید.

قیمت نیوجرسی

نیوجرسی در حالت کلی به دو نوع بتنی و پلی اتیلنی دسته بندی می‌شود که نوع بتنی آن بسیار مقاوم‌تر از نوع پلی اتیلنی است. نیوجرسی‌های پلی اتیلنی برای پروژه‌های موقت مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت نیوجرسی‌های بتنی تحت تأثیر عوامل متعددی است و اصلی ترین عامل تأثیرگذار، میزان کیفیت کار است. در ساخت نیوجرسی پس از قالب بندی بتن در داخل قالب ریخته می‌شود و حتماً باید بتن ویبره شود تا مقاومت آن افزایش یابد. استفاده کردن از مصالح با نسبت درست نیز بر مقاومت آن تأثیر خواهد گذاشت. شهر بتن کلیه مراحل تولید محصولات خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده و به همین دلیل بالاترین کیفیت را خواهند داشت و می‌توانید بدون هیچگونه نگرانی اقدام به خرید از شهر بتن نمائید. برای مشاهده قیمت دقیق محصول مورد نظر خود خواهید توانست به وب سایت اینترنتی شرکت مراجعه نمائید. اندازه نیوجرسی‌ها متغیر است و همین امر باعث تمایز در میزان هزینه‌های آن شده است.

برگرفته از وب سایت فروشگاه اینترنتی شهر بتن به آدرس اینترنتی https://shahrebeton.com

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