حمایت از تولید، مهار کرونا و تامین معیشت مردم اولویت امسال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قزوین که با حضور محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین، معاونین فرمانداری، حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه اقبالیه و مدیران ادارات شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شداظهارداشت: در سال جاری چهار محور مهم در اولویت برنامه‌های مدیران استان قرار دارد و همه تصمیمات و سیاست گذاری ها در این راستا خواهد بود.

حبیبی تصریح کرد: برنامه ریزی برای تحقق شعار سال، مهار کرونا، بسترسازی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، تأمین معیشت مردم و تنظیم بازار از مهمترین اولویت‌های مدیران در سال جاری است.

جانشین ستاد کرونای استان قزوین یادآورشد: دو سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری موضوع تولید مورد تاکید جدی قرار گرفته و امسال تلاش خواهیم کرد با کمک مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر عوامل بتوانیم این رهنمود مهم را به سرانجام برسانیم.

حبیبی گفت: نقشه راه با نامگذاری در حمایت از تولید و رفع موانع مشخص شده و مسیر ما هم امسال بر مدار تولید است و حمایت از آن را یک اصل می‌دانیم البته در تولید ابعاد مختلفی نهفته که می‌توانیم با توجه به همه زوایای آن به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنیم. معاون سیاسی استانداری قزوین افزود: اگر تولید رونق داشته باشد کمبود کالا نخواهیم داشت و اگر تولید فعال باشد به اشتغال و مهار بیکاری کمک خواهد شد.

وی اظهارداشت: اگر تولید به راه باشد درآمدهای مالیاتی هم محقق می‌شود لذا باید دانست نقش مسئولان در تحقق شعار بسیار کلیدی و سنگین است و در واقع مهمترین وظیفه مدیران مانع زدایی و حمایت از تولید است.

حبیبی بیان کرد: همه باید گفتمان مشترکی در سال جاری داشته باشیم و موانع تولید را برداریم و در این میان اعتماد به بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت که می‌تواند اوضاع را سامان دهد یک ضرورت است.

وی یادآورشد: امور تولید باید روان شود و امروز با همراهی دستگاه قضائی به پرونده مرتبط با تولید با سرعت بیشتر رسیدگی می‌شود و سایر قوا نیز عزم جدی دارند تا شعار سال اجرایی شود.

حبیبی گفت: درخواست مدیران واحدهای تولیدی باید بسرعت پاسخ داده شود و کارآفرینان بتوانند بدون وقت قبلی با مسئولان دولتی دیدار کرده و مشکلات خود را مطرح و حل کنند و این موضوع بویژه در دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی، مالیات و بیمه اهمیت بیشتری دارد.

وی یادآورشد: لازم است نگاه مدیران معطوف به تولید باشد تا هیچ عاملی مانع سرمایه گذاری نشود و پیشنهاد می‌کنیم مدیران به سراغ واحدهای تولیدی بروند و به امور آنها رسیدگی کرده و موانع را به صورت میدانی از مسیر بردارند تا تولید شکوفا شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بیماری کرونا گفت: شرایط خوبی در قبل از عید داشتیم اما از همان جایی که نگران بودیم یعنی دیدو باز دیدها آسیب دیدیم.

وی اضافه کرد: خرید آجیل و شیرینی شب عید نشان می‌داد که باید منتظر روزهای سختی چون امروز باشیم و هر چقدر خواهش و التماس کردیم متأسفانه برخی اهمیت ندادند و مسافرت و دورهمی و دید و بازدیدها انجام شد.

جانشین ستاد کرونای استان قزوین یادآورشد: مردم قزوین بیشترین حضور را در شمال کشور داشتند و رفت و آمدها زیاد شد و امروز تعداد افراد بستری تا ۶۵ درصد افزایش یافته و در یک هفته گذشته به ۳۲۷ نفر رسیده است.

حبیبی گفت: دیروز در جلسه ستاد کرونا مصوب شد تا ۱۴۰۰ تخت بیمارستانی برای شرایط بحرانی در استان آماده شود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای موج جدید بیماری باشیم.

وی اضافه کرد: شرایط کرونایی نگران کننده‌ای در پیش رو داریم و حمله تهاجمی موج چهارم ویروس آغاز شده و شدت و سرعت آن بالاست.

حبیبی بیان کرد: کادر درمان یک نبرد ۱۴ ماهه را پشت سر گذاشته و کسب و کار در رکود و تعطیلی است و همچنان با بحران کرونا در استان مواجهیم و این بی توجهی مشکلات را دوچندان می‌کند.

وی گفت: متأسفانه تنها مصوبه‌ای که خواهان زیادی دارد «تعطیلی ادارات و دورکاری» است و ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی دنبال تعطیلی بودند در حالی که باید تجهیزات و نیرو و ماشین آلات در خدمت کادر بهداشت و درمان باشد و با تجربه‌ای که از گذشته داریم تصمیم گرفتیم از تعطیلی ادارات منصرف شویم تا کارمندان با خانواده بازارگردی نکنند.