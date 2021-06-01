مجید محمد غریبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل از رودخانه‌ها، چاه‌ها و کانال‌های متعددی برخوردار است، از لحاظ غرق‌شدگی یکی از استان‌های با آمار بالاست که امیدواریم با همراهی و مراقبت خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در مسیر غرق‌شدگی در این منابع آبی قرار نگیرند.

وی تصریح کرد: هر چند استان اردبیل استان غیر ساحلی است اما در سال‌های اخیر آمار غرق‌شدگی در این استان بسیار بالاست و ضرورت دارد در جلوگیری از این آسیب جدی با مشارکت خانواده‌ها و مراقبتی که جوانان و نوجوانان انجام می‌دهند به کاهش تلفات کمک کنیم.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان اردبیل گفت: در سال ۹۸ تعداد ۲۲ مورد غرق‌شدگی در مناطق مختلف استان به ویژه کانال‌ها و رودخانه‌ها به ثبت رسید که این میزان تلفات در سال گذشته با ۴۰ درصد کاهش به ۱۳ نفر رسید.

غریبانی افزود: از ابتدای امسال تاکنون پنج مورد گزارش غرق‌شدگی در کانال‌ها، چاه‌ها و رودخانه‌ها به دستمان رسیده و فوریت‌های پزشکی نیز به موقع برای امدادرسانی در کنار سایر دستگاه‌ها در محل حادثه حضور پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با توجه به گرم شدن هوا و علاقمندی کودکان، نوجوانان و جوانان به شنا در کانال‌ها، رودخانه‌ها و منابع آب جاری امیدواریم زمینه ممانعت از این شناهای نابجا فراهم آمده و دستگاه‌ها متولیان امر با نصب علائم هشداردهنده اجازه شنا را در این منابع آبی ندهند.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان اردبیل اضافه کرد: در کنار نصب حفاظ در اطراف این رودخانه‌ها و کانال‌ها، بهتر است پیام‌های هشداردهنده و نصب علائم مورد نظر مورد توجه قرار گیرد تا کمترین خطر و آسیب را برای گروه‌های سنی شاهد باشیم.