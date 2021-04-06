به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عباسی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از پر شدن ظرفیت تختهای کرونایی این بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: در چند روز اخیر به شکل عجیبی تعداد مبتلایان به کرونا که به ظاهر انگلیسی است افزایش یافته است.
عباسی با بیان اینکه در پیک جدید کرونا عمده افراد بدحال بین سنین ۲۵ تا ۳۵ سال هستند، افزود: متأسفانه در روزهای اخیر تعداد فوتیها در طول شبانه روز حتی به ۳ نفر هم رسیده است.
رئیس بیمارستان بهارستان گفت: قدرت سرایت و کشندگی ویروس جهش یافته که گفته میشود از نوع انگلیسی است، به شدت افزایش یافته و همانطور که رئیس بیمارستان بهارستان اشاره کرد این بار به سراغ جوانترها میرود.
وی همچنین نسبت به برخی سهل انگاریهای عمومی در زمینه رعایت اصول بهداشتی، به ویژه سفرهای غیرضروری و دورهمی های خانوادگی ابراز نگرانی و بر ضرورت افزایش توجه و همکاری عمومی در زمینه پایبندی به رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید کرد.
عباسی بیان داشت: بدتر از این موج و چرخشی بیماری در بین کسانی است که به مسافرت رفته و در بازگشت ویروس را به همراه خود آورده و به اطرافیان، خانواده و در محیطهای کاری به دیگران منتقل مینمایند.
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