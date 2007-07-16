افزایش قیمت لبنیات ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، سید مسعود میر کاظمی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: شرکت‌های تولید لبنیات که در سال گذشته قیمت محصولات خود را افزایش دادند در سال جاری حق ندارند افزایش قیمتی در محصولات خود اعمال کنند.

وی اضافه کرد: در شورای اقتصاد مطرح شد که آن دسته از شرکت‌های بزرگ تولید لبنیات که در دو سال گذشته افزایش قیمت نداشتند مجاز هستند که قیمت محصولات خود را تا 10 درصد افزایش دهند.

‪ وی، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده لبنیات موضوع را به واحدهای بازرسی وزارت بازرگانی اطلاع دهند.

وزیر بازرگانی همچنین خاطر نشان کرد: تاکنون حدود 5/5 میلیون تن گندم از گندمکاران کشور خریداری شده که پول این محصول نیز به روز به کشاورزان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: دولت این توانایی را دارد تا تمام محصول گندمی را که کشاورزان عرضه‌می‌کنند خریداری و پول آن را نیز به روز پرداخت کند.

میرکاظمی اظهار داشت: ما در این راستا از بخش خصوصی نیز در راستای خریداری و ذخیره سازی گندم و تبدیل آن به آرد حمایت می کنیم که وارد بخش شوند.

وی افزود: مشکلاتی که در راستای خریداری گندم از کشاورزان در کشور در سال های قبل وجود داشت به حداقل رسیده است و می شود این را از میزان انتقادات رسانه ها نیز ارزیابی کرد.

وزیر بازرگانی اعلام کرد : آزادسازی نرخ سیمان در دستور کار وزارت بازرگانی قرار دارد و در نوبت رسیدگی است.

وی خاطر نشان کرد: مراحل لازم برای پیوست ایران به سازمان تجارت بین المللی نیز در حال سپری شدن است.