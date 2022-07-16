قیمت گذاری ۴ قلم فرآورده لبنی تناقض جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در نامه‌ای به قائم مقام وزیر جهاد و فرمانده قرارگاه امنیت غذایی، معاون توسعه بازرگانی و معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی اعلام کرد که قیمت گذاری ۴ قلم فرآورده لبنی مشمول قیمت گذاری تنظیم بازار دچار تناقضات جدی است و در صورتی که رفع نشود منجر به زیان واحدهای لبنی و گاوداری‌ها خواهد شد.

در متن این نامه آمده است:

احتراماً به استحضار می‌رساند در نحوه بررسی و تعیین قیمت چهار قلم فرآورده‌های لبنی، عدم رعایت مفاد دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای تولید داخل به شماره ۱/۴۲۳۷۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ که آخرین بخشنامه قانونی ابلاغ شده در نحوه تعیین قیمت کالاهای تولیدی در کشور است، رخ داده و چنانچه تناقضات ایجاد شده در این مصوبه رفع نشود، اجرای طرح را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.

ردیف نام کالا قیمت مصرف کننده (ریال) قیمت مام شده کارخانه (ریال) بدون احتساب سود قانونی سهم درصد توزیع و فروش ۱ شیرنایلونی ۹۰۰ گرمی ۱.۵ در چربی ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۰۰۴۲ ۱۵ درصد ۲ شیر بطر یک کیلویی ۱.۵ درصد چربی ۱۸۰۰۰۰ ۱۵۳۷۲۰ ۱۷.۶ درصد ۳ ماست پاستوریزه ۲.۵ کیلویی ۱.۵ درصد چربی ۴۹۸۰۰۰ ۴۲۸۷۰۴ ۱۶ درصد ۴ پنیر یواف ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۲۷۰۰۰۰ ۲۹۷۰۸۶ ۲۴.۵ درصد

چنانچه ملاحظه می‌فرمایید:

اولاً: حاشیه سود واحد تولیدی که طبق بخشنامه فوق الذکر ۱۴ درصد می‌بایست کلاً نادیده گرفته شده است. این امر انگیزه واحدهای صنعتی در تولید این کالا را به حداقل می‌رساند.

ثانیاً: سهم توزیع و فروش که می‌بایست ۲۸.۸ درصد باشد کلاً رعایت نشده و از ۴.۳ تا ۱۲.۸ درصد نادیده گرفته شده و این امر انگیزه شبکه توزیع و فروش در سفارش کالا به واحدهای تولیدی و عرضه آن به مشتریان را به شدت کاهش داده است.

این نحوه قیمت گذاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که وزارت جهاد کشاورزی به صورت جهشی قیمت شیر خام را تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی هر کیلوگرم ۶۰,۰۰۰ ریال افزایش داده و هزینه مالی خرید مواد اولیه شیرخام صنایع لبنی را هر هفته ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال و ماهیانه ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است.

تأمین چنین نقدینگی با توجه به قیمت گذاری فوق چگونه باید صورت گیرد؟ آیا سرانجام چنین تصمیمات متناقض به بحران مالی شرکت‌های لبنی و گاوداری‌ها نخواهد انجامید؟ رفتارهای متفاوت با حلقه‌های زنجیره تأمین شیر چه عاقبتی در پی خواهد داشت.